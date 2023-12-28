أول تعليق لـ باتشيكو بعد الفوز بالمركز الثالث في السوبر المصري

قال البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، إنه من الضروري أن يشكر أبوظبي ومجلس أبوظبي الرياضي والإمارات على التنظيم المثالي لبطولة كأس السوبر المصري، مشددا على أن البطولة كانت مثالية في كل شيء ولابد من توجيه الشكر لمن اجتهدوا في الوصول بها لهذا الشكل.

وشدد المدير الفني لبيراميدز خلال المؤتمر الصحفي على أن الإجهاد أثر بشدة على اللاعبين ما جعله يجري تعديلات كثيرة في تشكيل الفريق، مشيرا إلى أن الفرق الأربعة قدمت مستويات قوية خلال البطولة، وللأسف لم يكن بيراميدز متوجا باللقب، والفريق لعب على البطولة من البداية.

وأوضح باتشيكو أن فريقه يضم ٢٨ لاعبا يثق فيهم جميعا وفي قدراتهم وفي ظل غيابات بسبب الإصابات كان قراره بالدفع بالعناصر التي لا تشارك كثيرا، وهو بالفعل يثق في الشباب الجدد والعناصر التي أضيفت لقائمة الفريق وكانت هناك بعض الصعوبات بسبب سرعة أداء اللقاء ولكن في النهاية يجب توجيه الشكر للاعبين على أدائهم وظهورهم بمستوى طيب للغاية ويثق فيهم جميعا ويعلم أن المرحلة المقبلة ستكون أفضل بكثير.

وشدد باتشيكو على أن سيراميكا فريق قوي ويلعب بشكل متميز في جميع مبارياته وكان من الطبيعي أن يظهر بشكل متميز في الشوط الثاني تحديدا، والدوري المصري أصبح يمتلك لاعبين وأندية على مستويات متميزة، وبيراميدز كان مسيطرا على الشوط الأول بالكامل، وبعد استعادة التركيز أصبح الفريق أكثر تماسكا، ونجح في التركيز بقوة في النهاية وبفضل شخصية اللاعبين نجح في حسم الفوز لصالحه في النهاية.

وأوضح المدير الفني أن الخسارة في اللقاء الأول بركلات الترجيح كانت بمثابة سيناريو سيئ للغاية نفسيا للاعبين ولجميع أفراد الفريق، وكانت هناك لحظات غير جيدة قبل لقاء سيراميكا وفي النهاية كان الفوز في اللقاء، ولابد من منح اللاعبين راحة لاستعادة لياقتهم البدنية والذهنية والظهور بمستوى أفضل في الفترة المقبلة.

وأضاف أنه اجتمع مع اللاعبين وطالبهم بالخروج من الحالة النفسية السيئة والتركيز في لقاء سيراميكا وضرورة ختام السوبر بفوز معنوي قبل التوقف الطويل للدوري المصري في المرحلة المقبلة، وسيعمل على منح اللاعبين راحة والعودة مجددا للتدريبات بشكل معنوي أفضل وجاهزية أكبر في ظل ارتباطات كثيرة فيما بعد لابد من التحضير لها جيدا.

وختم باتشيكو أنه بعد عام واحد في بيراميدز، يعلم جيدا أن هناك الكثير من الضغوط على اللاعبين وبالتالي خسارة البطولات في مراحل الحسم، وسيعمل على إيجاد طريقة أفضل للتعامل نفسيا مع اللاعبين في المرحلة المقبلة.