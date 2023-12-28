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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق برنامج نتشارك للمبادرات المجتمعية في 8 مراكز شباب بالبحر الأحمر

صورة موضوعية
صورة موضوعية

واصلت وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع الإدارة المركزية للتعليم المدني "الإدارة العامة لبرلماني الطلائع والشباب"، وبدعم من منظمة اليونيسف، تنفيذ فعاليات البرنامج الوطني "نتشارك" في محافظة البحر الأحمر. يأتي هذا البرنامج في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز الفعاليات المجتمعية وتفعيل دور الشباب في التنمية.

 

تهدف المبادرة إلى تنمية قدرات النشء والشباب، من خلال تحفيزهم على إطلاق وتنفيذ مبادرات مجتمعية تخدم محيطهم الاجتماعي. يستهدف البرنامج فئات عمرية محددة تتراوح بين 13 و17 عامًا للطلائع، و18 و19 عامًا للشباب، بالإضافة إلى 30 مستفيدًا من جنسيات أخرى مقيمين في مصر.

تنوعت المبادرات المطروحة في إطار البرنامج، حيث يشمل تمكين الفتيات، وتعزيز التوافق المجتمعي، وتعزيز المشاركة المجتمعية، ودعم الوافدين، ومشروعات الطاقة المتجددة، والبيئة، والصحة، إضافة إلى مجموعة من المبادرات الأخرى.

وأوضحت هدير علي شاذلي، المنسق الإعلامي للبرنامج بالمحافظة، أن البرنامج يشكل حافزًا لتعزيز التفاعل والمشاركة الفعّالة للشباب، وتطوير مهاراتهم الشخصية والاجتماعية والقيادية. شددت على أهمية ترسيخ القيم الثرية لضمان استدامة المبادرات وتحقيق النجاح المرجو.

وختمت حديثها بالشعار الذي يرافقهم في كل محطة تدريبية: "انطلقوا في رحلة التغيير والابتكار مع نتشارك".

محافظة البحر الاحمر الغردقة اخبار البحر الاحمر الشباب أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

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