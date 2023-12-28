جمال بيومي: الجاليات اليهودية يدركون أن سياسة نتنياهو الحالية ليست في صالحهم

قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مصر تهدف لإيقاف القصف العشوائي وهدم المنازل في قطاع غزة، موضحا أنه غير قادر على تحمل المشاهد المأساوية في غزة، لافتا إلى أن مصر عملت على إيقاف إطلاق النار بعد دخول المعونات والمساعدات إلى الأشقاء في فلسطين.

حديث عن الأوضاع في قطاع غزة

وأضاف "بيومي"، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "اكسترا نيوز"، أن مصر تقوم بشن مبادرات سلام لمحاولة إنقاذ الشعب الفلسطيني، وبعض أبناء الجاليات اليهودية بدأوا يدركون أن سياسة نتنياهو الحالية ليست في صالح إسرائيل في المستقبل، ولا يوجد سياسة تشير إلى معاداة كل الدول وتعادي الشعب المتواجد في الأرض، وفكرة تهجير الفلسطيني عاش هو وأسرته على الأرض ليأتي مكانه يهودي روسي أو أوروبي لا علاقة له أو لأجداده بهذه الأرض وهي أضحوكة وبها قدر من الوقاحة السياسية.

وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن بعض الدول تعمل بازدواجية معايير يتحدثون عن حقوق الإنسان ويتجاهلوا كل ما يحدث في قطاع غزة، خاصة أن كل من يموتوا من الأطفال والنساء والشيوخ وعلى الرغم من ذلك لم يتحرك أحد في هذا الصدد.