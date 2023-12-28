رئيس مدينة مرسى علم: ملتزمون بالحل الفوري لمشكلات المواطنين

عقد اللواء حازم خليل، رئيس مدينة مرسى علم، في إطار حرص الإدارة المحلية على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، لقاءً أسبوعيًا مع عدد من المواطنين لفحص طلباتهم والاستماع إلى اقتراحاتهم. جرى اللقاء في ديوان الوحدة المحلية للمدينة، وذلك استجابة لتوجيهات تحقيق الحلول العاجلة والفورية لمشكلاتهم.

أكد خليل أثناء اللقاء على أهمية استمرار التواصل مع المواطنين وحل مشكلاتهم بشكل فوري، حيث شدد على استعداد جميع الجهات التنفيذية في المدينة لفحص المقترحات والطلبات وتقديم الردود بشفافية ووضوح وفقًا للقوانين المعمول بها.

تمت مناقشة 28 طلبًا خلال اللقاء، وشارك فيه مديري الإدارات الهندسية والأملاك والبيئة، وتم توجيه هذه الطلبات إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات بشكل سريع وفعّال.

وأكد رئيس المدينة على التزام الإدارة بتسهيل الخدمات وتوفير بيئة حياتية أفضل للمواطنين، مع التأكيد على تكرار هذه اللقاءات الأسبوعية لضمان تلبية كافة احتياجات المجتمع المحلي وحل مشاكله بشكل فعّال.