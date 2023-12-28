مسؤول عن مخيم أبو الهول .. مصرع قيادي كبير في داعش بالعراق

أفادت وسائل إعلام عراقية بمقتل أبو عبيدة العراقي القيادي البارز في تنظيم داعش الإرهابي والمسؤول عن مخيم الهول.

وأكدت الحكومة العراقية أنها تتعامل عبر قواتها الأمنية بكل صنوفها ومؤسساتها الدستورية وسلطاتها القانونية كافة بحزم إزاء قيام بعض العناصر بالاعتداء على مقارّ البعثات الدبلوماسية الأجنبية أو الأماكن التي يتواجد فيها المستشارون العسكريون من الدول الصديقة

وذكرت الحكومة العراقية أن القوات الأمنية نجحت في بسط الأمن والاستقرار بربوع بلادنا وتحقق الانتصار على عصابات داعش الإرهابية التي لم تعد تشكل تهديداً للأمن الوطني العراقي وبالتالي فإن المحافظة على ثمار هذا الانتصار من صلب أولوياتنا الأمنية والستراتيجية ولن نسمح لأي طرف بالمساس بما تحقق وترسّخ عبر آلاف التضحيات الغالية