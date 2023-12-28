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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أصداء العدوان الإسرائيلي على غزة حول العالم

صدى البلد

أشعلت أحداث السابع من أكتوبر حريقاً كاسحاً في الشرق الأوسط، وأرسلت موجات صادمة على مستوى العالم وأعادت تعريف المشهد الدبلوماسي. تقدم جينيفر ويليامز، الأستاذة المساعدة في الدراسات الأمريكية الأفريقية بجامعة لويولا ماريماونت في لوس أنجلوس، نظرة شاملة للصراع المستمر بين إسرائيل وحماس وعواقبه البعيدة المدى.

 

أدى هجوم حماس على إسرائيل إلى خسائر فادحة، وأدى العدوان العسكري الإسرائيلي اللاحق في قطاع غزة إلى إستشهاد أكثر من 20 ألف ضحية فلسطينية، الأمر الذي أدى إلى خلق كارثة إنسانية لسكان المنطقة البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة، نصفهم تقريباً تحت سن الثامنة عشرة.

 

أثار حجم المعاناة الإنسانية في غزة احتجاجات واسعة النطاق من جانب جماعات حقوق الإنسان، والمنظمات الإنسانية، والهيئات الدولية مثل الأمم المتحدة. وعلى الرغم من ردود الفعل هذه، فإن فعالية هذه المنظمات لا تزال تواجه تحديات في مواجهة المواقف المتصلبة والجهات الفاعلة المستقلة القوية.

 

لقد ألزمت إدارة الرئيس جو بايدن، التي لديها تقارب عميق مع إسرائيل، الولايات المتحدة بحرب كبرى أخرى، مما أدى إلى تشابك مصالحها مع مصالح إسرائيل في صراعها مع حماس. وقد أثار هذا القرار، الذي جاء في أعقاب المشاركة الكبيرة للولايات المتحدة في دعم أوكرانيا ضد روسيا، جدلاً وانتقادات.

 

وبينما يصور الرئيس بايدن كلا الحربين كجزء من صراع أوسع بين الديمقراطية والاستبداد، فإن أصوات المعارضة في الكونجرس الأمريكي، وخاصة من الحزب الجمهوري، تشكك في ربط تمويل أوكرانيا بتمويل إسرائيل. لقد أصبح التقدميون داخل الحزب الديمقراطي صريحين بشكل متزايد في انتقادهم لما يعتبرونه شيكاً على بياض لإسرائيل دون ضوابط كافية على أعمالها العسكرية.

 

أثار الصراع أيضًا شكوكًا في الجنوب العالمي، حيث تشكك الدول المتحالفة تاريخيًا مع القضية الفلسطينية في صياغة بايدن وتعرب عن مخاوفها بشأن المعايير المزدوجة المتصورة.

 

في الشرق الأوسط، كانت الروابط الدينية والإيديولوجية القديمة مع القضية الفلسطينية، إلى جانب الجهود التي تبذلها إيران لإنشاء "محور المقاومة"، سبباً في تفاقم التوترات الإقليمية. وينتظر العالم بفارغ الصبر مشاركة مجموعات مختلفة، مثل حماس في غزة، وحزب الله في لبنان، والحوثيين في اليمن، وغيرهم، في الصراع الأوسع.

 

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