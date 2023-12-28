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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رمته حي في برميل المش لحد ما مات .. جريمة عائلية بالأقصر

صدى البلد

اسدل الستار منذ ساعات عن  اشهر قضية مأساوية هذا العام وهى إنهاء حياة طفل  بوضعه داخل برميل المش وهو على قيد الحياة.

شهدت محكمة جنايات الاقصر  اصدار قرارها بالاعدام شقنا فى  المهمة " اميرة . م . ا " زوجة شقيق والدة الطفل المجنى عليه " ابراهيم سيد حسانى "

وشهدت المحكمة عقب اصدار القرار نباح وصرخات المتهمة داخل قفص الاتهام

ويقول "سيد حسانى " والد الطفل " ابراهيم "  انه مرتاح جدا بعد اصدار الحكم بإعدام القاتلة مؤكدا  انه كان يثق فى عدالة القضاة بالرغم من ان حكم الإعدام قليل عليها فهى تستحق ان تعدم الف مرة

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وعن كيفية قتل نجله يقول " ان المتهمة تكون زوجة شقيق زوجتى ، بعد تغيب ابنى ابراهيم بحثا عليه فى كل مكان وكانت المتهمة تبحث عنه معانا ، وبعد مدة طويلة من البحث وجدنا ابنى داخل برميل المش بمنزل المتهمة حيث كانت الصدمة لاخى عندما فتح البرميل ووضع يده بداخله فاخرج جسد ابنى منه ،فتم القبض عليها واعترفت بالجريمة " .

 

واضاف " سيد " انه فوجئ فى المحكمة بان المتهمة تقول انها لم تكن فى وعيها وان هناك سيدة قامت بالسحر لها فكيف ذلك فهى اخذت ابنى ووضعه زرع بصل داخل برميل المش بدون اى رحمة ثم ووضعت عليه اربع برطمانات واحكمت علق البرميل ووضعت على البرميل عيش قديم حتى يختلط رائحة العيش والمش مع رائحة جسد ابنى اذا خرجت " .

وكان قد  تلقى مدير أمن الأقصر اللواء هشام عبد الغفار اخطارا يفيد بغياب الطفل “ ابراهيم . م ” خمس سنوات عندما كان يلهو بجوار منزل جده بمركز الطود جنوب الأقصر.
وتبين من التحريات وبعد مراجعة كاميرات المراقبة،  أن الطفل دخل بيت خاله ولم يخرج مرة أخرى، وبعد تفتيش المنزل  تم العثور على جثة الطفل داخل برميل مش بمنزل خاله عقب تغيبه بعدة أيام، وعقب التحقيق تم ضبط السيدة “أميرة. م.ا” زوجة شقيق والدته  والتي تبلغ من العمر 31 عاما، ووجهه لها تهمة القتل عمدا مع سبق الإصرار والترصد، في القضية رقم 5590 لسنة 2022 جنايات مركز الأقصر، والمقيدة برقم 1154 لسنة 2022 كلي الأقصر.

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