وزير دفاع الاحتلال يكشف عن عمليات عسكرية غير مسبوقة في خان يونس

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، اليوم الخميس، إن قوات الجيش الإسرائيلي تنفذ مهام في خان يونس في قطاع غزة لم يتم تنفيذها من قبل، ولم تصل القوات إليها من قبل.

وأضاف جالانت، أن “مهام مثل تلك التي نفذتها القوات في خان يونس لم يتم تنفيذها أبدا.. قواتنا تصل إلى مناطق قتال لم نكن فيها أبدا، للسيطرة على غرف المراقبة”.

وأوضح أن “العملية في المنطقة ضرورية لتحقيق أهداف الحرب، وبالتالي يتم تخصيص العديد من القوات لها، بما في ذلك في المحاور اللوجستية وفي أمن المنطقة”.

وأضاف: “أنا حقا أقدر جنود الاحتياط، أقول لكم هذا بوضوح. بالأمس، أطلقنا برنامجا يضمن 9 مليارات شيكل لجنود الاحتياط وعائلاتهم”.

وتابع قائلا: “يحتاج كل جندي احتياطي إلى ثلاثة أشياء: مهام واضحة ووسائل عسكرية من أجل تنفيذ المهام. والمعاملة العادلة والأجر”.