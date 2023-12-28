عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير دفاع الاحتلال يكشف عن عمليات عسكرية غير مسبوقة في خان يونس

وزير الدفاع الإسرائيلي
وزير الدفاع الإسرائيلي

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، اليوم الخميس، إن قوات الجيش الإسرائيلي تنفذ مهام في خان يونس في قطاع غزة لم يتم تنفيذها من قبل، ولم تصل القوات إليها من قبل.

وأضاف جالانت، أن “مهام مثل تلك التي نفذتها القوات في خان يونس لم يتم تنفيذها أبدا.. قواتنا تصل إلى مناطق قتال لم نكن فيها أبدا، للسيطرة على غرف المراقبة”.

وأوضح أن “العملية في المنطقة ضرورية لتحقيق أهداف الحرب، وبالتالي يتم تخصيص العديد من القوات لها، بما في ذلك في المحاور اللوجستية وفي أمن المنطقة”.

وأضاف: “أنا حقا أقدر جنود الاحتياط، أقول لكم هذا بوضوح. بالأمس، أطلقنا برنامجا يضمن 9 مليارات شيكل لجنود الاحتياط وعائلاتهم”.

حدود النفوذ الأمريكي مع إسرائيل.. بيرني ساندرز ينتقد سياسة الشيك على بياض

إيران تكشف حقيقة تدخلها في الحرب ضد إسرائيل

وتابع قائلا: “يحتاج كل جندي احتياطي إلى ثلاثة أشياء: مهام واضحة ووسائل عسكرية من أجل تنفيذ المهام. والمعاملة العادلة والأجر”.

خان يونس وزير الدفاع الإسرائيلي جالانت غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسبب إمام عاشور| خلاف بين الشناوي والأهلي قبل نهائى السوبر بساعات.. تفاصيل

6 آلاف جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة فى أسعار الحديد والأسمنت| اعرف الطن بكام

شيء متوقع .. الأرصاد تعلن خبرا مهما للجميع

خريطة سقوط الأمطار.. وهذا موقف الأرصاد من قرار تعطيل الدراسة اليوم

إمام عاشور «زعلان» .. أسامة حسن يفجّر مفاجأة حول انضمام اللاعب للأهلي

انخفاض كبير يضرب سعر الذهب اليوم في مصر

اليوم.. الإعلان عن نتيجة قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة

تطور مفاجئ|مقابل 75 مليون جنيه.. مهاجم جديد على أبواب الأهلي في يناير

موضوعات متعلقة

تصعيد خطير.. سيناتور أمريكي يدعو إلى محو إيران من خريطة العالم

قتـ.ل زوجته وأطفـ اله الأربعة.. جريمة بشعة في فرنسا عشية عيد الميلاد

روسيا: اجتماع سري حول صيغة زيلينسكي للسلام بمشاركة دول غربية

إيران تكشف حقيقة تدخلها في الحرب ضد إسرائيل

إجراء عاجل من أمريكا ضد الحوثيين بعد الهجمات على السفن بالبحر الأحمر

كارثة على النظام الاقتصادي.. قرار أمريكي وشيك يهدد بتدمير الدولار

أقوي من تصور حماس .. جانتس: إسرائيل مستعدة للمرحلة التالية من الحرب

كييف روسية.. موسكو تستعد للإطاحة بـ زيلينسكي وحكومته

ترشيحاتنا

كيف تتقدم بشكوى لـ جهاز حماية المستهلك.. 7 طرق

مصطفى بكري: الرئيس السيسي لن يقبل استمرار معاناة المواطن

التضامن الاجتماعي تفتح باب التقدم للإشراف على حج الجمعيات الأهلية

رئيس إذاعات وتليفزيونات التعاون الإسلامي يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة العام الجديد

طلب عاجل من حزب الله لمواطني لبنان على الحدود مع فلسطين

أبو عبيدة: وجهنا للاحتلال ضربة القرن.. ولا تبادل للأسرى إلا بوقف الحرب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند تناول السحلب في الشتاء

إزاي تخزن الكرفس لعام كامل.. طازج ومطبوخ

لحظة بلحظة.. مباراة الأهلي وفيوتشر في نهائي السوبر المصري

طريقة تجميد البطاطس طوال السنة

فيديو

شاهد.. أعضاء الأهلي بالجزيرة يحتفلون بثنائية كهربا والشحات

رفع حالة الاستعداد القصوى.. ماذا سيحدث بحالة الطقس الساعات القادمة؟

تشكيل ناري للنادي الأهلي والتغييرات بالجملة| كولر يفاجئ الجميع

عملت 60 علاقة وكنت بخدر السيدات.. اعترافات طبيب نساء روض الفرج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ