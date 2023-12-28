إعلامية للمسئولين: أمطار اليوم بروفة ويجب الاستعداد لما هو أسوأ بشكل أفضل

قالت الإعلامية سارة حازم طه، إن برنامج "كل الزوايا" حذر قبل أسبوع من الطقس الاستثنائي، وطالب بضرورة الاستعداد بشكل جيد لمواجهة الأمطار، مشيرا إلى أن اليوم سقطت أمطار ليست بالكثيرة، ورغم ذلك شكلت هذه الأمطار أزمات في أكتوبر وعلى طريق الواحات.

وأضافت، خلال برنامجها "كل الزوايا" المُذاع على قناة "أون"، أن حجم الأمطار رغم أنه كان قليلا، إلا أن برك المياه تجمعت في بعض المناطق، لذلك من الممكن أن نعتبر أن أمطار اليوم بروفة، ويجب أن نستعد لما هو قادم بشكل أفضل.

نشمر إيداينا



وتابعت: "عندنا مشاكل في بعض الأماكن علشان كده لازم نبدأ نشمر أيدينا ونشتغل عشان نصلح الديفوهات دي، لأن برك المياه كانت في مدن جديدة زي أكتوبر، فايه اللى ممكن يحصل في مدن قديمة في محافظات مصر والصعيد؟".

ولفتت إلى أن دور الإعلام هو التوعية، وأن ننبه ونشاور بأيدينا، ولذلك نعيد تحذيرنا حتى لا نتعرض لكوارث بسبب الطقس الاستثنائي.

https://fb.watch/pdqB-bbnr6/?mibextid=RtaFA8