رئيس إذاعات وتليفزيونات التعاون الإسلامي يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة العام الجديد

بعث الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد إذاعات وتليفزيونات منظمة دول التعاون الإسلامي، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة العام الجديد.

وجاء نص البرقية كالآتي: "يسعدني بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن منسوبي إتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي وأعضاءه من 57 دولة عربية وإسلامية أن أتقدم لفخامتكم بخالص التهنئة بمناسبة العام الجديد أعاده الله عليكم وعلى مصرنا الحبيبة وأمتنا العربية والإسلامية بالخير والبركات داعين المولى عز وجل أن ينعم على فخامتكم بموفور الصحة والعافية متمنين لمصر كل التقدم والازدهار تحت قيادتكم الرشيدة" .

وقال في البرقية " إننا ننظر بفخر واعتزاز الى الإنجازات العظمية التي تحققت في عهد فخامتكم والتي جعلت من مصر نموذجًا يحتذى به في المنطقة والعالم، ونحن على ثقة بأن مصر ستظل بقيادة فخامتكم بلدًا آمنًا ومذهرًا ومصدرًا للاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم".