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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

شركة غازبروم تتوقع نمو الطلب العالمي على الغاز بنسبة 43% خلال 25 عامًا

صدى البلد

   قال أليكسي ميلر، الرئيس التنفيذي لشركة غازبروم الروسية، اليوم /الخميس/، إن شركته تتوقع أن ينمو الطلب على الغاز في العالم بنسبة 43% في السنوات الخمس والعشرين المقبلة، وأن شركة غازبروم مستعدة لذلك.


وأضاف -خلال الاجتماع حول النتائج الأولية لهذا العام-: "أما بالنسبة لاستخدام الغاز في العالم فإن الرأي العام للخبراء هو أن نمو الطلب على الغاز سيستمر. وخلال 25 عاما عالميا سينمو بنسبة 43%. والأهم أننا مستعدون لذلك"، وفقا لوكالة "تاس" الروسية.

وأوضح ميلر أن شركة غازبروم تعمل على تطوير التعاون مع الدول المهتمة بإمدادات الطاقة الموثوقة. وأضاف: "لقد عملنا في الاتجاه الشرقي لفترة طويلة، مع الصين في المقام الأول".
وأشار ميلر أيضاً إلى أن الطلب على الغاز في أوروبا، على العكس من ذلك، يتم "تدميره بشكل مصطنع لأول مرة في تاريخ الطاقة العالمية".


وفي وقت سابق، توقع وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولجينوف زيادة الطلب العالمي على الغاز بمقدار 600 مليار متر مكعب حتى عام 2040.


كما لفت ميلر إلى أن شركة غازبروم تعتزم زيادة إمدادات الغاز إلى دول آسيا الوسطى بحلول الأول من نوفمبر 2025 وإبرام عقود مدتها خمسة عشر عاما مع كازاخستان وقيرغيزستان وأوزبكستان بحلول منتصف عام 2024.


وأشار ميلر إلى أن شركة غازبروم توفر حاليًا إمدادات الغاز إلى أوزبكستان بما يزيد مرتين عن الالتزامات التعاقدية اليومية للشركة.


وتابع "لقد بدأنا أيضا في تنفيذ المرحلة الثانية من زيادة قدرات نقل الغاز في آسيا الوسطى - الممر الأوسط في موعد نهائي ضيق للغاية. تم تحديد المهمة مرة أخرى لفترة قصيرة للغاية - سنبدأ في توريد كميات أكبر بكثير بحلول 1 نوفمبر 2025 إن العقود المتوسطة الأجل لمدة خمسة عشر عاماً التي تفاوضنا عليها مع شركائنا في قيرغيزستان وكازاخستان وأوزبكستان سيتم إبرامها في منتصف العام المقبل في المنتدى الاقتصادي الدولي في سانت بطرسبرج.إن إمدادات الغاز مستقرة وموثوقة بموجب هذه العقود إلى جمهوريات آسيا الوسطى ستبدأ في الأول من نوفمبر 2025".


وأضاف أن شركة غازبروم قامت بتحويل نظام نقل الغاز في آسيا الوسطى - المركز ليعمل في الوضع العكسي خلال الأشهر الثلاثة الفردية، مما يجعل من الممكن تزويد دول آسيا الوسطى بإمدادات غاز أكثر موثوقية.


وأشار إلى أن الشركة سلمت 243.1 مليار متر مكعب من الغاز من شبكة نقل الغاز للمستهلكين المحليين حتى نهاية عام 2022، لافتا إلى أن التسليمات من نظام نقل الغاز التابع لشركة غازبروم ستكون أعلى من مستوى العام الماضي اعتبارا من نهاية عام 2023.


وقال "نحن ندعم السوق المحلية بشكل موثوق. الإمدادات من نظام نقل الغاز لشركة غازبروم ستكون أعلى من مستوى العام الماضي في عام 2023".


وفي ديسمبر 2023، تجاوزت روسيا الذروة الأولى لاستهلاك الغاز خلال فصل الشتاء. وأضاف ميلر أنه في يومي 8 و13 ديسمبر، سجلت غازبروم الرقم القياسي لإمدادات الغاز للمستهلكين من نظام نقل الغاز الموحد بمقدار 1.717 مليار متر مكعب من الغاز.


وتعتزم شركة غازبروم لبدء إمدادات الغاز عبر طريق الشرق الأقصى إلى الصين في موعد أقصاه عام 2027، حسبما قال رئيس الشركة.


وأوضح "لقد بدأنا بالفعل تنفيذ مشروع لبناء طريق إمداد الغاز من الشرق الأقصى إلى الصين - من الشرق الأقصى الروسي، وستبدأ إمدادات الغاز في موعد لا يتجاوز عام 2027".

وفي نهاية عام 2022، صدّرت روسيا 15.5 مليار متر مكعب من الغاز عبر خط أنابيب غاز "كهرباء سيبيريا" إلى الصين. وستصل إمدادات الغاز الروسي إلى الصين عبر محطة كهرباء سيبيريا في عام 2023 إلى أكثر من 22.5 مليار متر مكعب. ومن المتوقع أن يصل خط أنابيب الغاز إلى طاقته التصميمية البالغة 38 مليار متر مكعب في عام 2025. 


وعلاوة على ذلك، في السنوات المقبلة، سيصل إجمالي حجم صادرات غازبروم إلى الصين إلى 48 مليار متر مكعب من الغاز سنويا (بفضل تنفيذ مشروع الإمداد على طول طريق الشرق الأقصى)، مع الأخذ في الاعتبار خط أنابيب الغاز العابر عبر منغوليا - ما يقرب من 100 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، وفقا لميلر.


لكنه قال في وقت لاحق، إن الصين تدرس إمكانية زيادة إمدادات الغاز الروسي من خلال محطة كهرباء سيبيريا بما يتجاوز الطاقة التصميمية البالغة 38 مليار متر مكعب من الغاز ويمكن التوصل إلى مثل هذا الاتفاق في المستقبل القريب.

 

 

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