رئيس الأركان الإسرائيلي يعلن نتائج التحقيق في قتـ.ل جيش الاحتلال لـ3 من رهائنه

قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، علي نتائج التحقيق في ملابسات قتل قوات الجيش الإسرائيلي الرهائن الثلاثة الذين أطلقت عليهم النار عن طريق الخطأ بعد فرارهم من أسر حماس في الشجاعية.

وأضاف هاليفي: “لكن إطلاق النار وقع في ظروف معقدة وفي ظروف قتالية مكثفة تحت تهديد طويل”، مشددا على أن “تعليمات إطلاق النار هي مسألة ضرورية، إنهم يؤثرون على القرارات المصيرية، كما حدث في هذا الحادث”.

وتابع: “تبين من التحقيق أنه لم يكن هناك وعي كاف على الأرض في حالة وصول المختطفين إلى قوات الجيش الإسرائيلي”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، إن قوات الجيش الإسرائيلي تنفذ مهام في خان يونس في قطاع غزة لم يتم تنفيذها من قبل، ولم تصل القوات إليها من قبل.

وأضاف جالانت، أن “مهام مثل تلك التي نفذتها القوات في خان يونس لم يتم تنفيذها أبدا.. قواتنا تصل إلى مناطق قتال لم نكن فيها أبدا، للسيطرة على غرف المراقبة”.

وأوضح أن “العملية في المنطقة ضرورية لتحقيق أهداف الحرب، وبالتالي يتم تخصيص العديد من القوات لها، بما في ذلك في المحاور اللوجستية وفي أمن المنطقة”.