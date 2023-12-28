75 % بالقائمة المغلقة.. حزب المؤتمر يكشف ملامح نظام انتخابات المحليات

قال اللواء دكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن الحزب قدم ورقة عمل أثناء مشاركته في المرحلة الأولى من الحوار الوطني، يأتي على رأسها بعض المقترحات المتعلقة بقانون المجالس المحلية وانتهينا إلى رفع توصية للرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن انتخاب 75 % من عدد المجلس يأتي بالقوائم المغلقة و25 % بنظام القائمة النسبية المنقوصة.

وأضاف فرحات، في مداخلة هاتفية ببرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، تم التوافق داخل مجلس أمناء الحوار الوطني على الأطروحات الخاصة بالنظام الانتخابي للإدارات المحلية، مشددا على ضرورة مشاركة القوى المحلية والاجتماعية في إدارة شئون الدولة لأن التنمية المحلية هي عملية تشاركية بين أجهزة الدولة وجهود المواطنين.



وتابع نائب رئيس حزب المؤتمر، أن المجالس المحلية تمثل حصانة للمجتمع المحلي وتنقل رؤية المواطنين للمسئولين في الدولة، كما تسهم المحليات في التخطيط والتشارك بين الجهاز الإداري والشعبي، مؤكدا على أن غياب المحليات منذ 11 عاما بعد حلها وتعطيل القانون أثر بالسلب على تأهيل الشباب للمشاركة في الحياة السياسية.