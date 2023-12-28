لماذا تحولت البورصة المصرية من المكاسب إلى الخسائر؟.. تقرير

استهلت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الخميس، آخر الأسبوع، على تباين أداء مؤشراتها وسط تراجع مؤشر إيجي إكس 70 منفردا، وربح رأس المال السوقي 25 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 1.705 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 5.05% ليصل إلى مستوى 25571 نقطة.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 5.7% ليصل إلى مستوى 31146 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 5.18% ليصل إلى مستوى 10906 نقاط.

وفي منتصف تعاملات اليوم ، واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات اليوم الخميس، آخر الأسبوع، بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 5.61% ليصل إلى مستوى 25718 نقطة.

صعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 6.4% ليصل إلى مستوى 31353 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 5.53% ليصل إلى مستوى 10942 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 5475 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.29% ليصل إلى مستوى 7928 نقطة.

وفي ختام تعاملات اليوم تحولت مكاسب رأس المال السوقي إلى خسائر حيث اختتمت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الخميس، آخر الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وتراجع رأس المال السوقي بقيمة 87 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.594 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 1.4% ليغلق عند مستوى 24691 نقطة.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.39% ليغلق عند مستوى 29877 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.39% ليغلق عند مستوى 10513 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 5462 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 7854 نقطة.

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التعامل على الورقة المالية مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، وإلغاء العروض والطلبات وإلغاء كافة العمليات المنفذة على الورقة المالية بجلسة اليوم الخميس وإلغاء الآثار المترتبة عليها.

وبررت البورصة، القرار بأنه جاء في ضوء تحركات سعرية غير مبررة على الورقة المالية مصر لإنتاج الأسمدة موبكو مما دفع البورصة لإلغاء بعض العمليات مع بداية الجلسة، وفي ضوء استمرار تحركات سعرية كبيرة وغير مبررة على الورقة المالية وتذبذبات سعرية حادة تم إلغاء العمليات حرصًا على مصلحة المتعاملين.