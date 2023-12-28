نائب "حزب المؤتمر": رفع توصيات قانون المحليات للرئيس السيسي

كشف اللواء دكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، ملامح قانون المجالس المحلية وأهم التوصيات والمقترحات التي جاءت به، مؤكد أنه تم رفع التوصيات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي جاء أهمها بشأن انتخاب 75 % من عدد المجلس يأتي بالقوائم المغلقة و25 % بنظام القائمة النسبية المنقوصة.

وأضاف الدكتور رضا فرحات، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، تم التوافق داخل مجلس أمناء الحوار الوطني على الأطروحات الخاصة بالنظام الانتخابي للإدارات المحلية، مشددا على ضرورة مشاركة القوى المحلية والاجتماعية في إدارة شئون الدولة لأن التنمية المحلية هي عملية تشاركية بين أجهزة الدولة وجهود المواطنين.

تابع نائب رئيس حزب المؤتمر، المجالس المحلية تمثل حصانة للمجتمع المحلي وتنقل رؤية المواطنين للمسئولين في الدولة، كما تسهم المحليات في التخطيط والتشارك بين الجهاز الإداري والشعبي، مؤكدا على أن غياب المحليات منذ 11 عاما بعد حلها وتعطيل القانون أثر بالسلب على تأهيل الشباب للمشاركة في الحياة السياسية.