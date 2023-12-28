عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نائب "حزب المؤتمر": رفع توصيات قانون المحليات للرئيس السيسي

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

 كشف اللواء دكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، ملامح قانون المجالس المحلية وأهم التوصيات والمقترحات التي جاءت به، مؤكد أنه تم رفع التوصيات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي جاء أهمها بشأن انتخاب 75 % من عدد المجلس يأتي بالقوائم المغلقة و25 % بنظام القائمة النسبية المنقوصة.

 وأضاف الدكتور رضا فرحات، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، تم التوافق داخل مجلس أمناء الحوار الوطني على الأطروحات الخاصة بالنظام الانتخابي للإدارات المحلية، مشددا على ضرورة مشاركة القوى المحلية والاجتماعية في إدارة شئون الدولة لأن التنمية المحلية هي عملية تشاركية بين أجهزة الدولة وجهود المواطنين.

 تابع نائب رئيس حزب المؤتمر، المجالس المحلية تمثل حصانة للمجتمع المحلي وتنقل رؤية المواطنين للمسئولين في الدولة، كما تسهم المحليات في التخطيط والتشارك بين الجهاز الإداري والشعبي، مؤكدا على أن غياب المحليات منذ 11 عاما بعد حلها وتعطيل القانون أثر بالسلب على تأهيل الشباب للمشاركة في الحياة السياسية. 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسبب إمام عاشور| خلاف بين الشناوي والأهلي قبل نهائى السوبر بساعات.. تفاصيل

6 آلاف جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة فى أسعار الحديد والأسمنت| اعرف الطن بكام

انخفاض كبير يضرب سعر الذهب اليوم في مصر

شيء متوقع .. الأرصاد تعلن خبرا مهما للجميع

خريطة سقوط الأمطار.. وهذا موقف الأرصاد من قرار تعطيل الدراسة اليوم

اليوم.. الإعلان عن نتيجة قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة

تطور مفاجئ|مقابل 75 مليون جنيه.. مهاجم جديد على أبواب الأهلي في يناير

مدرب فيوتشر: 4 من لاعبي الأهلي لو انتقلوا للدوري الإنجليزي سيتألقون ويصبحون نجوماً

ترشيحاتنا

غلطة شوبير و3 دقائق.. فيوتشر يتعادل مع الأهلي في نهائي السوبر

خطوات استخراج البطاقة الضريبية

نتنياهو يعلن عن تقدم في مفاوضات إطلاق سراح الرهائن

75 دقيقة.. الأهلي يواصل تقدمه على فيوتشر في نهائي السوبر

الحكومة: السياحة وقناة السويس من أبرز القطاعات تحقيقا لمعدلات نمو إيجابية

جنوب غزة.. طائرات الاحتلال تدمر مسجد الزعفران


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند تناول السحلب في الشتاء

إزاي تخزن الكرفس لعام كامل.. طازج ومطبوخ

لحظة بلحظة.. مباراة الأهلي وفيوتشر في نهائي السوبر المصري

طريقة تجميد البطاطس طوال السنة

فيديو

واقعة فساد جديدة.. أمن الدولة تحيل مدير جمرك العاشر و6 آخرين للجنايات «فيديوجراف»

شاهد.. أعضاء الأهلي بالجزيرة يحتفلون بثنائية كهربا والشحات

رفع حالة الاستعداد القصوى.. ماذا سيحدث بحالة الطقس الساعات القادمة؟

تشكيل ناري للنادي الأهلي والتغييرات بالجملة| كولر يفاجئ الجميع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ