متخصصة بالشأن السوداني: مصر تلعب دورا كبيرا في محاولة لإنهاء أزمات المنطقة

أكدت صباح موسى، المتخصصة في الشأن السوداني، أن الدعم السريع يحاول الزحف إلى ولايات أخرى بشرق السودان، متوقعة أن تتدهور الأمور في السودان أكثر مما عليه الآن.

وقالت موسى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، إن مصر تلعب دورا كبيرا في محاولة لإنهاء الحرب في السودان، لأن الأزمة السودانية لا تقل خطورة عن الأزمة الفلسطينية، ومصر تعمل على كافة المحاور.

الاعتماد على حاضنته الاجتماعية

وتابعت المتخصصة في الشأن السوداني، أن البلاد تشھد حالة استنفار وتحشيد شعبي ودخول قبائل على خط الصراع والدعم السريع يحاول الاعتماد على حاضنته الاجتماعية.