أحمد يوسف: حركة السياحة خلال 2023 كبيرة مقارنة بالعام الماضي.. فيديو

قال أحمد يوسف، مساعد وزير السياحة والآثار والمتحدث الرسمي للوزارة، إننا حققنا نسب زيادة للسياحة من أول عام 2023 حتى شهر أكتوبر عن العام الماضي، مؤكدا أن حركة السياحة خلال 2023 كبيرة مقارنة بالعام الماضي.

وأضاف أحمد يوسف، مساعد وزير السياحة والآثار والمتحدث الرسمي للوزارة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"،: "الأحداث التي وقعت في المنطقة حدثت بعض الانخفاضات في نسب الحجوزات المستقبلية"، لافتا: "الأرقام لم تعد تتصاعد مثل السابق لكننا مازلنا نحقق أرقام أفضل من العام الماضي".



وأكد: "لم نرصد أي تحذيرات من السياحة في جنوب سيناء ونراقب التحذيرات باستمرار عن طريق وزارة الخارجية وهيئة الاستعلامات العامة".

وأشار: "تحقيق أرقام أفضل من العام الماضي يرجع بفضل عدد من الإجراءات التي اتخذتها وزارة السياحة والآثار للحفاظ على التدفقات السياحية من أهمها مضاعفة الاستثمارات في التسويق والترويج مع شركائنا من القطاع الخاص المصريين والأجانب".

