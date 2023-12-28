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رئيس التحرير
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أخبار البلد

المركزي لمتبقيات المبيدات يستقبل بعض ممثلي شركات إنتاج وتصدير النباتات الطبية والعطرية

صدى البلد

 أعلنت د. هند عبداللاه مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية استقبال أعضاء تكتل للشركات العاملة في مجال إنتاج النباتات الطبية والعطرية بمحافظتي بني سويف والفيوم وبعض أعضاء تكتل الزيتون بمدينة السادات"  تحت مشروع دعم تنفيذ تدابير تطوير التكتلات في المناطق الصناعية بمصر تحت مظلة مشروع شراكات العمل والترويج للشركات المتوسطة والصغيرة بمصر (JPSME) التابع للوكالة الألمانية للتعاون الدولي (giz) وذلك في زيارة تفقدية للمعمل للإطلاع على التطوير المستمر داخل أقسام المعمل المختلفة وتطبيق نظم الجودة مروراً باستلام العينات وحتى استصدار نتائج التحليل و أثر في جودة ودقة نتائج التحليل المختلفة وزيادة سعة استقبال أكبر عدد ممكن من العينات مما يعود بالنفع على زيادة الصادرات الزراعية والغذائية .

 

وقامت عبداللاه بعمل عرض تقديمي حول أقسام المعمل المختلفة وما يقدمه من خدمات تحليلية وتدريبية واستشارية والذي أكدت خلاله على أن المعمل دائماً يسعى إلى استمرار التطوير والتوسع لخدمة العاملين في القطاع الزراعي وتلبية كل احتياجتهم ومتطلبات الجهات الرقابية من الخدمات التحليلية أو التدريبية أو الإستشارية كما أن المعمل يقوم على مدار اليوم باستقبال كافة العينات الواردة إليه من كافة العملاء والجهات ويتضمن ذلك الأجازات الرسمية والتي يعمل خلالها المعمل بدون توقف.

  كما قامت بالإستماع منهم إلى أهم المشكلات الفنية التي يواجهونها وأهم متطلباتهم في مجال عمل المعمل من حيث جودة الخدمات ودقتها وسرعة أداء الخدمات  ثم قام السادة ممثلي الشركات بجولة تفقدية داخل أقسام المعمل المختلفة والذي بلغ عددهم 10 شركات تعمل في مجال النباتات الطبية والعطرية وإنتاج الزيتون . 


 

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