رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي يقر بالفشل في مهمة إنقاذ الرهائن

تناول رئيس أركان جيش الإحتلال الإسرائيلي، هرتزي هاليفي، تقريرًا يكشف عن أوجه القصور في مهمة جيش الإحتلال الإسرائيلي لإنقاذ الرهائن، معترفًا بالإخفاقات التي أدت إلى وفاة ألون شامريز، ويوتام حاييم، وسمر تالالكا. وسلط رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الضوء على ثلاثة استنتاجات رئيسية مستمدة من التقرير.

أولاً، صرح هاليفي أن الجيش الإسرائيلي "فشل في مهمته بإنقاذ الرهائن في هذا الحدث"، معترفاً بانهيار تنفيذ عملية الإنقاذ. ثانيا، أكد أنه كان من الممكن تجنب وفاة الرهائن، مشيرا إلى أن الظروف التي أدت إلى وفاتهم ليست مستحيلة.

في بيان دقيق، أوضح هاليفي أنه لم يكن هناك أي حقد، وأن الجنود تصرفوا وفقا لفهمهم للوضع في تلك اللحظة. لكنه شدد على التناقض بين خطورة الوضع والإجراءات المتخذة، قائلاً: "ما كان ينبغي إطلاق النار على الرهائن - إطلاق النار هذا لا يتناسب مع المخاطر والوضع".

أخيرا، أكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي على الأهمية الحاسمة للالتزام بإجراءات التشغيل الموحدة. وشدد على ضرورة الوضوح في التعليمات العملياتية ودعا القادة إلى النظر في جوانب إضافية في تطبيق تقديرات الجنود والقادة في الميدان. ومع اعترافه بتعقيد ظروف القتال المكثفة، شدد هاليفي على ضرورة اتباع إجراءات تشغيل موحدة لتجنب النتائج المأساوية وحماية قوات الجيش الإسرائيلي.