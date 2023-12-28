الصحة الفلسطينية: جثامين شهداء غزة تصل إلينا ممزقة بسب سرقة الاحتلال لأعضائهم

قال الدكتور أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، إن المواليد في قطاع غزة لم يتلقوا تطعيماتهم بسبب العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وأضاف الدكتور أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "الاحتلال الإسرائيلي استهدف 142 مؤسسة صحية في قطاع غزة".

وأشار الدكتور أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية،: "أهالي شمال غزة يعيشون بدون أدنى الخدمات الصحية"، موضحا: "2 مليون نازح في قطاع غزة الآن بسبب العدوان الإسرائيلي".

وأوضح الدكتور أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية،: "النساء والأطفال في قطاع غزة يفتقرون للماء والطعام والدواء"، لافتا: "أكثر من 950 ألف نازح الآن في غزة بلا دواء وغذاء".



ولفت: "جثامين الشهداء في قطاع غزة تصل إلينا ممزقة بسب سرقة الاحتلال الإسرائيلي لأعضائهم"، موضحا: "المنظمات الإنسانية في قطاع غزة عاجزة تماما عن القيام بواجباتها".

