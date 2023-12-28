شاهد .. أول ظهور لـ فتوح في الزمالك بعد تجديد عقده

نشر احمد فتوح صورة له من خلال مشاركته التدريبات الجماعية مع نادي الزمالك بعد حل ازمته مع النادي .



وظهر فتوح مع زيزو بعد عودتهم من الراحة استعدادا للمشاركة في بطولة كاس دبي .

ويشارك الزمالك في البطولة بتوقيت أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري توز الصيني، على أن تقام على ستاد آل مكتوم .



ونظراً لأن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك سيشارك قبلها في بطولة نادي الوحدة الإماراتية الودية بأبوظبي والمقرر بالكامل خلال الفترة من 18 إلى 24 يناير المقبل بالتعاون مع أندية الوحدة الإماراتية والاتفاق السعودي والضخم.