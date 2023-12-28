ميح.. تعليق مثير من إبراهيم فابق على لاعب الأهلي

علق الاعلامي ابراهيم فايق علي اداء موديست مع الاهلي في مباراة اليوم امام فيوتشر .

وكتب فايق من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" موديست ده ميح.. هيجلط الناس في المدرجات هنا"..



انتهت أحداث الشوط الثاني من مباراة النادي الأهلي ونادي مودرن فيوتشر في نهائي بطولة كأس السوبر المصري، المقامة حاليا على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي بدولة الإمارات، بالتعادل ٢-٢.

وتتجه المباراة إلى الأشواط الأضافية ٣٠ دقيقة على شوطين.

وانتهت أحداث الشوط الأول من مباراة النادي الأهلي ومودرن فيوتشر، في نهائي بطولة كأس السوبر المصري، المقامة حاليا على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي بدولة الإمارات، وتشير النتيجة لتقدم الأهلي بهدفين دون رد.