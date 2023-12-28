حلفاء واشنطن يترددون في الانضمام للقوة البحرية ضد هجمات الحوثيين

أبدى العديد من الحلفاء الرئيسيين للولايات المتحدة ترددًا في الانضمام إلى قوة العمل البحرية التي تقودها أمريكا، للرد على هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، وفقًا لما نشرته سكاي نيوز.

تواجه السفن في البحر الأحمر هجمات من الحوثيين، تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل.

وفي حين أن المدمرات الأمريكية والبريطانية جزء من قوة العمل البحرية الدولية المسماة "عملية حارس الإزدهار"، فإن بعض الدول مترددة في الانضمام إليها، مع مخاوف من أن يُنظر إلى مشاركتها على أنها دعم لإسرائيل.

أصدر اثنان من الحلفاء الأوروبيين للولايات المتحدة، إيطاليا وإسبانيا، المدرجين كمساهمين في فرقة العمل، بيانات تنأى بنفسها عن المبادرة. وأوضحت وزارة الدفاع الإيطالية أن نشر سفينتها في البحر الأحمر جاء استجابة لطلبات أصحاب السفن الإيطالية، وليس كجزء من العملية الأمريكية. وفي الوقت نفسه، أعربت فرنسا عن دعمها للجهود الرامية إلى تأمين حرية الملاحة في البحر الأحمر، لكنها أكدت أن سفنها ستبقى تحت القيادة الفرنسية.

أشار ديفيد هيرنانديز، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة كومبلوتنسي بمدريد، إلى مخاوف الحكومات الأوروبية بشأن رد الفعل العنيف المحتمل من ناخبيها. وسلط الضوء على الانتقادات العامة المتزايدة لإسرائيل في أوروبا والحذر العام بين الجمهور بشأن الانجرار إلى صراع.