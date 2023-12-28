وزير فلسطيني : الاحتلال الإسرائيلي يريد إعادة استيطان الضفة الغربية .. فيديو

قال الدكتور أحمد مجدلاني، وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني، إن هناك الآلاف من الشهداء تحت الأنقاض في قطاع غزة.

وأضاف مجدلاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "إسرائيل تعيق إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة".

وأشار: "شوارع رفح الفلسطينية مليئة بخيام النازحين"، موضحا: "الاحتلال الإسرائيلي منع الصليب الأحمر من الحصول على بيانات المعتقلين في سجونه".

وأوضح الدكتور أحمد مجدلاني، وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني، : "الاحتلال الإسرائيلي يريد إعادة احتلال الضفة الغربية من جديد".



