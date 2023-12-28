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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هذه قيمة الأهلي وتاريخه.. أول تعليق من الخطيب عقب الفوز بالسوبر المصري

الخطيب
الخطيب

حرص الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على تهنئة لاعبي الفريق الأول لكرة القدم وجهازهم الفني والإداري والطبي بعد الفوز بكأس السوبر المصري للمرة الرابعة عشرة في تاريخ النادي، وللمرة الأولى بالنظام الجديد للمسابقة.

 

وأشاد بالأداء المتميز للاعبين وروحهم العالية وإصرارهم على تحقيق الفوز، بالرغم من الإجهاد البدني والذهني الذي نال من عناصر الفريق بسبب ضغط المباريات غير المسبوق ما بين لقاءات محلية وإفريقية وعالمية، في فترة زمنية محدودة،  ولكن لاعبي الأهلي تحملوا المسئولية -كعادتهم- وأسعدوا جماهيرهم، سواء التي ساندت الفريق في مونديال الأندية بالسعودية أو في كأس السوبر بالإمارات، أو الملايين الذين يدعمون ناديهم في كل مكان.

 

وقال إن هذا الفوز يضاعف من مسئوليات منظومة الفريق، وأن الفترة المقبلة سوف تشهد تحديات عديدة لن تكون سهلة.. وهو الأمر الذي يستوجب معها الاستعداد الجيد على كافة المستويات; خاصة أن جماهير النادي دائمًا ما تطالب بالمنافسة على كل لقب، وهذه هي قيمة الأهلي وتاريخه في كل زمان ومكان.

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