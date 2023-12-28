عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مبشرة جدا.. نجم الزمالك السابق يكشف عن صفقات الزمالك الجديدة

صدى البلد

علق طارق السيد نجم الزمالك على وجود صفقات شتوي مبشرة لنادي الزمالك.


وكتب السيد من خلال حسابه الشخصي فيس بوك: "صفقات الزمالك مبشرة جدا لأسباب.. وفيوتشر كشف سبب صراع الأهلي على الصفقات".

 

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته عصر اليوم الخميس على ملعب النادي تحت قيادة معتمد جمال المدير الفني، استعداداً للفترة المقبلة.

يأتي ذلك بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق لمدة أسبوع عقب العودة من أنجولا وخوض مباراة ساجرادا في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

6 آلاف جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة فى أسعار الحديد والأسمنت| اعرف الطن بكام

انخفاض كبير يضرب سعر الذهب اليوم في مصر

بسبب إمام عاشور| خلاف بين الشناوي والأهلي قبل نهائى السوبر بساعات.. تفاصيل

ظهر رسمي في مصر .. هل متحور كورونا الجديد أشد فتكًا من سابقه؟

شيء متوقع .. الأرصاد تعلن خبرا مهما للجميع

الـ14 في تاريخه.. الأهلي يتوج بلقب السوبر المصري برباعية في مرمى فيوتشر

قرار عاجل من نتنياهو بشأن "اليوم التالي" في غزة

اليوم.. الإعلان عن نتيجة قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة

ترشيحاتنا

أصحاب منافذ ومجمعات “جمعيتي”| القصة الكاملة لتورط 30 مسؤولا تموينيا بالفساد.. كواليس وتفاصيل

متتالية.. انفجارات قوية في العاصمة السورية دمشق

السجن المؤبد عقوبة جريمة حرق الممتلكات العامة فى هذه الحالات طبقا للقانون

هذه قيمة الأهلي وتاريخه.. أول تعليق من الخطيب عقب الفوز بالسوبر المصري

بعد أكبر كارثة بتاريخ الأناضول.. تركيا تستعد لزلزال إسطنبول المدمر بإجراء حاسم

أسباب أدت لارتفاع أسعار الدولار.. خبير اقتصادي يوضح


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موفر ولذيذ.. طريقة عمل بلح الشام بدون قلي بالزيت

خطأ كارثي يفعله معظمنا يسبب الجلطة

تحذير .. نوع مسكن يسبب الإدمان منتشر بالصيدليات

ماذا يحدث للجسم عند تناول السحلب في الشتاء

فيديو

على طريقة Home Alone.. طفل يستقل طائرة خاطئة ولا يستطيع الوصول إلى عائلته

واقعة فساد جديدة.. أمن الدولة تحيل مدير جمرك العاشر و6 آخرين للجنايات «فيديوجراف»

شاهد.. أعضاء الأهلي بالجزيرة يحتفلون بثنائية كهربا والشحات

رفع حالة الاستعداد القصوى.. ماذا سيحدث بحالة الطقس الساعات القادمة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ