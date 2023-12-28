مبشرة جدا.. نجم الزمالك السابق يكشف عن صفقات الزمالك الجديدة

علق طارق السيد نجم الزمالك على وجود صفقات شتوي مبشرة لنادي الزمالك.



وكتب السيد من خلال حسابه الشخصي فيس بوك: "صفقات الزمالك مبشرة جدا لأسباب.. وفيوتشر كشف سبب صراع الأهلي على الصفقات".

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته عصر اليوم الخميس على ملعب النادي تحت قيادة معتمد جمال المدير الفني، استعداداً للفترة المقبلة.

يأتي ذلك بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق لمدة أسبوع عقب العودة من أنجولا وخوض مباراة ساجرادا في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.