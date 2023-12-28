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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

جامعة أسيوط تنظم ورشة تدريبية حول نظام شئون الطلاب والكنترول الموحد

جامعة اسيوط
جامعة اسيوط

نظمت جامعة أسيوط ورشة تدريبية حول نظام شئون الطلاب والكنترول الموحد بكلية الفنون الجميلة تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط.

 

 انعقدت الورشة التدريبية لأعضاء هيئة التدريس، والمدرسين حول: "نظام شئون الطلاب، والكنترول الموحد" بمعمل الحاسب الآلي بكلية الفنون الجميلة، والتي نظمها مركز تطوير نظم المعلومات الإدارية، بالتعاون مع وحدة ضمان الجودة بالكلية؛ بحضور الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبإشراف الدكتور خالد صلاح سعيد عميد كلية الفنون الجميلة، والدكتور على حسين أحمد مدير مركز تطوير نظم المعلومات الإدارية بالجامعة، والدكتورة أمل عبد الوارث محمد المدير التنفيذي لوحدة ضمان الجودة بالكلية.
  

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي؛ حرص جامعة أسيوط على التطوير المستمر للبنية التحتية التكنولوجية، ومنظومة الدعم الفني بكل عناصره، وإمكاناته البشرية، والتكنولوجية، فضلاً  عن إتاحة فرص التدريب لأعضاء هيئة التدريس، والعاملين ؛ للتعامل مع النظام التعليمي الخاص بالامتحانات الإلكترونية، وإكساب الطلاب المهارات الرقمية، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في التعلم، لافتًا أن الجامعة نجحت خلال الفترة السابقة ؛ في إجراء الامتحانات بالنظام الإلكتروني، وتعميم التصحيح الإلكتروني داخل كليات الجامعة. 
 

  شهدت فاعليات الورشة حضور؛الدكتور محمد حلمي الحفناوي  المستشار الهندسي لرئيس الجامعة ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث،  والدكتور محمد عبد الحكيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ، ولفيف من رؤساء الأقسام، و أعضاء هيئة التدريس ، ومعاونيهم.


 وأشار الدكتور أحمد عبد المولى؛ إلى  أن تطوير منظومة  الامتحانات؛ يأتي في إطار حرص إدارة الجامعة على تفعيل منظومة الامتحانات الإلكترونية المتكاملة؛  لما توفره من وقت، ودقة عالية؛ فى التصحيح، بالإضافة إلى تقليل النفقات المستهلكة؛ لطبع الامتحانات الورقية .


وأكد الدكتور خالد صلاح؛ على حرص إدارة الكلية على عقد، و تنفيذ  الكثير من البرامج التدريبية للعاملين، وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، والتي تهدف إلى تنمية القدرات والمهارات، بالتعاون مع  المراكز المتخصصة؛ سعياً إلى تطوير قدراتهم ، والارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية المقدمة؛ لأبنائنا الطلاب.


  كما أوضحت الدكتورة أمل عبد الوارث؛ إن معمل الحاسب الآلي بكلية الفنون الجميلة تم إنشاؤه عام 2017 ، ويحتوى على ( 20 )جهاز كمبيوتر، وقد بلغ عدد المشاركين في الورش التدريبية ( 20 ) من أعضاء هيئة التدريس ، ومعاونيهم بكلية الفنون الجميلة؛ من مختلف الأقسام.

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