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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

التداول بالروبل والريال.. روسيا وإيران تستعدان لتوقيع اتفاقية مهمة

روسيا وإيران
روسيا وإيران

قال رئيس البنك المركزي الإيراني، محمد فرزين، اليوم الخميس، إن اتفاقية العملة بين إيران وروسيا، والتي ستسمح بالتداول بالروبل والريال، سيتم توقيعها في الربع الأول من عام 2024.

 

وحسب وكالة أنباء “إسنا” الإيرانية، قال فرزين: “صادراتنا إلى روسيا أقل من حجم الواردات... سيتم توقيع اتفاقية عملة بين إيران وروسيا في الربع الأول من العام المقبل، مما يعني أنه من الممكن التداول بالروبل والريال".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن روسيا وإيران ستسرعان العمل على "اتفاق جديد رئيسي بين الدولتين".

 

لكنها لم تتحدث تفصيلا  بشأن الاتفاق، الذي يأتي وسط تزايد العلاقات السياسية والتجارية والعسكرية بين موسكو وطهرن التي تنظر إليها الولايات المتحدة بقلق.

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وفي بيان، قالت روسيا إن وزيري خارجية البلدين اتفقا في مكالمة هاتفية يوم الاثنين على تسريع العمل بشأن الاتفاق، الذي كان في "مرحلة عالية من الاستعداد".

البنك المركزي الإيراني ايران روسيا

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