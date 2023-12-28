عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

وزير الأوقاف: افتتاح 11460 مسجدًا بتكلفة 15,654 مليار جنيه في عهد الرئيس السيسي

وزير الاوقاف
وزير الاوقاف

  أعلن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة أنه تم إحلال وتجديد وصيانة وتطوير 11460 مسجدًا، بإجمالي تكلفة تقدر بنحو 15,654 مليار جنيه، منها (4623) مسجدًا بتكلفة بلغت (5,062,729,014) جنيهًا بمعرفة الوزارة سواء من موازنتها أم من مواردها الذاتية، بالإضافة إلى نحو 6837 مسجدًا تم تنفيذها بالجهود الذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف بتكلفة تقدر بنحو 9,755 مليار جنيه.


وقال وزير الأوقاف -في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم /الخميس/- أن الوزارة حققت رقمًا قياسيًّا في افتتاح المساجد الجديدة التي تم إنشاؤها بمعرفة وزارة الأوقاف أو بالجهود الذاتية التي تمت تحت إشراف وزارة الأوقاف، حيث تم افتتاح 4339 مسجدًا جديدًا في الفترة من 4 سبتمبر 2020م حتى 29 ديسمبر 2023م، بما يؤكد اهتمام الوزارة بعمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى وحصول 348 مسجدًا على شهادة الاعتماد وضمان الجودة من الفئة (أ). 


واضاف أنه تم فرش أكثر من 35 ألف مسجد بكمية فرش أكثر من 10 ملايين متر مربع، منها 15664 مسجدًا تم فرشها من الموارد الذاتية لوزارة الأوقاف بكمية فرش تزيد على خمسة ملايين متر مربع من السجاد (المحراب) الذي ينتجه مصنع سجاد دمنهور المملوك لهيئة الأوقاف المصرية, وبتكلفة أكثر من 835 مليون جنيه، وذلك في ضوء اهتمام الوزارة بعمارة بيوت الله (عز وجل) وتهيئتها للمصلين مبنى ومعنى.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

6 آلاف جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة فى أسعار الحديد والأسمنت| اعرف الطن بكام

انخفاض كبير يضرب سعر الذهب اليوم في مصر

بسبب إمام عاشور| خلاف بين الشناوي والأهلي قبل نهائى السوبر بساعات.. تفاصيل

ظهر رسمي في مصر .. هل متحور كورونا الجديد أشد فتكًا من سابقه؟

شيء متوقع .. الأرصاد تعلن خبرا مهما للجميع

هجاص.. تعليق ناري من إمام عاشور على الشامتين

هل ستصل أسعار الذهب إلى 4000 جنيه للجرام؟.. شعبة الذهب ترد

اليوم.. الإعلان عن نتيجة قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة

ترشيحاتنا

بيان عاجل من أمريكا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا بعد تصعيد إيران برنامجها النووي

العنود بنت سعود.. الديوان الملكي يعلن وفاة أميرة سعودية

إيناس الدغيدي: الرجالة خاينين والمجتمع مش بيحاسبهم زي الست

اتفاق بين ناسا وروسيا في الفضاء لمدة عامين.. ما القصة؟

ظاهرة وحيدة مؤثرة.. الأرصاد تطمئن المواطنين على حالة الطقس غدًا

السوبر المصري| خالد بيبو: نستحق التتويج باللقب.. وأشكر الجماهير على الدعم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جيرارد كلمة السر.. ما النادي السعودي المزاحم لاتحاد جدة بصفقة محمد صلاح؟

خطأ فى تخزين الللحمة والفراخ يفسدها.. لن تتوقعه

موفر ولذيذ.. طريقة عمل بلح الشام بدون قلي بالزيت

خطأ كارثي يفعله معظمنا يسبب الجلطة

فيديو

الأول.. الأهلي يتفوق على هذه الأندية في استفتاء جلوب سوكر / فيديو جراف

على طريقة Home Alone.. طفل يستقل طائرة خاطئة ولا يستطيع الوصول إلى عائلته

واقعة فساد جديدة.. أمن الدولة تحيل مدير جمرك العاشر و6 آخرين للجنايات «فيديوجراف»

شاهد.. أعضاء الأهلي بالجزيرة يحتفلون بثنائية كهربا والشحات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ