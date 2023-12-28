السياحة: نحاول تطوير الخدمة في المواقع الأثرية المختلفة.. فيديو

قال أحمد يوسف، مساعد وزير السياحة والآثار والمتحدث الرسمي للوزارة، إن لديهم متحف في كل محافظة مصرية.

وأضاف أحمد يوسف، مساعد وزير السياحة والآثار والمتحدث الرسمي للوزارة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي": "تم افتتاح متحفين في المقاصد السياحية الساحلية بالطبيعة، مثل جنوب سيناء وشرم الشيخ والغردقة".

وأشار أحمد يوسف، مساعد وزير السياحة والآثار والمتحدث الرسمي للوزارة، إلى طرح 10 مواقع أثرية للاستثمار من قبل القطاع الخاص، مضيفا: "نحاول تطوير الخدمة السياحية في المواقع الأثرية المختلفة من مطاعم وأماكن للترفيه وخلافه".