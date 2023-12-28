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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السياحة: نحاول تطوير الخدمة في المواقع الأثرية المختلفة.. فيديو

السياحة
السياحة

قال أحمد يوسف، مساعد وزير السياحة والآثار والمتحدث الرسمي للوزارة، إن لديهم متحف في كل محافظة مصرية.

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وزير السياحة ورئيس صندوق التنمية الحضرية يبحثان إطلاق منتج القاهرة الكبرى الثقافي

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أحمد يوسف: حركة السياحة خلال 2023 كبيرة مقارنة بالعام الماضي.. فيديو

وأضاف أحمد يوسف، مساعد وزير السياحة والآثار والمتحدث الرسمي للوزارة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي": "تم افتتاح متحفين في المقاصد السياحية الساحلية بالطبيعة، مثل جنوب سيناء وشرم الشيخ والغردقة".

 

وأشار أحمد يوسف، مساعد وزير السياحة والآثار والمتحدث الرسمي للوزارة، إلى طرح 10 مواقع أثرية للاستثمار من قبل القطاع الخاص، مضيفا: "نحاول تطوير الخدمة السياحية في المواقع الأثرية المختلفة من مطاعم وأماكن للترفيه وخلافه".

السياحة

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