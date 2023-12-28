كاتب: لا يمكن مواجهة تطرف الأفراد إلا من خلال الثقافة والتعليم والإعلام

قال الكاتب والمفكر محمد سلماوي، إننا نحتاج تغيير البيئة الثقافية ومنظومة بناء الإنسان، مشيرا إلى أن هناك دور للدولة في تشكيل الوجدان الإنساني للمواطنين.

وأضاف محمد سلماوي، خلال لقاء له لبرنامج“ نظرة”، عبر فضائية“ صدى البلد”، تقديم الإعلامي“ حمدي رزق”، أن المثقفين المصريين متقدمون كثيرا عن أجهزة الثقافة الرسمية، مؤكدا أنه يجب أن يتغير التكوين الوجداني والنفسي والثقافي للمواطن المصري.

وتابع الكاتب والمفكر محمد سلماوي، أنه خلال السنوات الأخيرة واجهنا التطرف مواجهة حربية ونجحنا في تفكيك التشكيلات الإرهابية، مؤكدا أنه لا يمكن مواجهة تطرف الأفراد إلا من خلال الثقافة والتعليم والإعلام.

التعليم والثقافة

وأشار محمد سلماوي إلى أن هناك مخطط لإستهداف القوى الناعمة المصرية، مؤكدا أن الوعي نتاج لناء الإسنان من خلال التعليم والثقافة والإعلام والخطاب الديني.