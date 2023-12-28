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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الرياضة يشكر مجلس أبو ظبي الرياضي على استضافة سوبر الأبطال المصري

الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

توجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالشكر والتقدير إلي مجلس أبوظبي الرياضي على التنظيم الرائع لبطولة السوبر المصري للأبطال بالإمارات، وحسن الاستقبال والحفاوة التي لقيتها بعثات الفرق المصرية منذ لحظة وصولها.


جاء ذلك خلال حضور الدكتور أشرف صبحي، لنهائي سوبر الأبطال المصري علي ملعب محمد بن زايد آل نهيان بالإمارات، بين فريق الأهلي مودرن فيوتشر، والتي توج بها الأهلي بعد تغلبه علي فيوتشر بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين.


وتحدث الدكتور اشرف صبحي حول أهمية تعظيم الشراكة بين القطاعي العام والخاص في مجال الإستثمار الرياضي، والمرونة مع القطاع الخاص لخلق مناخ جاذب للاستثمارات الرياضية وتحفيز السوق لتسريع دورة العمل والتطوير داخل المنشئات الشبابية والرياضة، وتطوير المنشات بشكل اقتصادي في إطار إجتماعي.


وذكر وزير الشباب والرياضة أن استضافة دولة الإمارات الشقيقة بشكل متتالي، يدل علي عمق العلاقات الحكومية بين دولة مصر والإمارات، متوجهًا بالشكر لكل بعثات الأندية المصرية علي الروح الرياضية العالية التي شاهدتها مباريات سوبر الأبطال المصري بشكله الجديد.


وأشار الوزير إلي مجالات التعاون المشترك مع الجانب الإماراتي التي تنقطع، وأقربها ماراثون زايد الخيري السبت المقبل بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي يُِعد محفلًا رياضيًا كبيرًا، وإقامته بمصر يدلل على العلاقات القوية التي تجمع الجانبين المصري الإماراتي، فضلًا عن كونه حدثًا إنسانيًا يعكس قيمة العمل الخيري والمساهمة المجتمعي.


وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، قد وصل إلى الإمارات، من أجل حضور نهائي السوبر المصري، بين فريقي االنادي الأهلي، مع نظيره مودرن فيوتشر، بالإضافة إلي بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في قطاعي الشباب والرياضة مع الجانب الإماراتي.

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