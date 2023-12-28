برلماني: الحوار الوطني مفتاح نجاح الانتخابات الرئاسية.. فيديو

قال النائب أحمد فتحي، مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، إن إطلاق الرئيس السيسي للحوار الوطني هو مفتاح نجاح الانتخابات الرئاسية.

وأضاف النائب أحمد فتحي، مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "تم مناقشة 70 موضوع في جلسات الحوار الوطني ما بين 113 موضوع"، لافتا: "ما يقرب من 84 حزب سياسي في مصر شرفونا خلال الفترة الماضية وكل من يمثل الحزب كان له رؤية في ملف سياسي".

وأشار النائب أحمد فتحي، مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني،: "تحدثنا في الحوار الوطني عن التمكين السياسي ودعم الاتحادات والأنشطة الطلابية في المدارس والجامعات".