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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. تعيين 4 رؤساء أقسام بكليات جامعة أسيوط والجيزة تضع اللمسات الأخيرة لامتحانات الفصل الدراسي الأول

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

جامعة أسيوط تنظم ورشة تدريبية حول نظام شئون الطلاب والكنترول الموحد

نظمت جامعة أسيوط ورشة تدريبية حول نظام شئون الطلاب والكنترول الموحد بكلية الفنون الجميلة تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط.

رئيس جامعة أسيوط: حصول 5 من طلاب الهندسة والحاسبات والمعلومات على منحة GSS

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ حصول خمسة طلاب، بالمستوى الأول؛ بكليتي الهندسة، والحاسبات والمعلومات، على المنحة الدراسية “Gifted Students Scholarships” (GSS)، والممولة بالكامل من صندوق رعاية المبتكرين، والنوابغ، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالتعاون مع جامعة أسيوط، في مجالات العلوم الأساسية، والتكنولوجيا.

جامعة حلوان تعلن للطلاب تفاصيل المسابقة الدولية للابتكارات الهندسية

أعلنت إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان، عن إطلاق المسابقة الدولية فى إصدارها الثالث للابتكارات العلمية والهندسية.

تعليم الجيزة تضع اللمسات الأخيرة قبل انطلاق ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الأول

عقد اليوم الخميس أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، اجتماعا بمديري المتابعة بجميع إدارات الجيزة التعليمية والمديرية للوقوف على الاستعدادات النهائية لامتحانات الفصل الدراسى الأول بتعليم الجيزة.

تعيين 4 رؤساء أقسام بعدد من كليات جامعة أسيوط

أصدر الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ قرارات؛ بتعيين أربعة رؤساء مجالس أقسام بكليات: الطب البيطري، التجارة، الآداب، معهد جنوب مصر للأورام.

 

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