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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

برصيد 149 بطولة

السوبر المصري.. الأهلي يواصل تصدر قائمة أكثر فرق العالم فوزا بالبطولات

صدى البلد

بعد تتويج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بكأس السوبر المصري عقب الفوز اليوم على مودرن فيوتشر 4/2 في نهائي السوبر المصري الذي أقيم بالإمارات، وصل عدد بطولات الأهلي بعد السوبر للرقم 149، ليواصل الفريق تفوقه على جميع أندية العالم متصدرًا قائمة أكثر فرق العالم فوزًا بالبطولات.

وجاءت بطولات الأهلي على النحو التالي:

120 بطولة محلية:

- بطولة الدوري العام «43» مرة.
- بطولة كأس مصر «38» مرة.
- بطولة كأس السلطان حسين «7» مرات.
- دوري القاهرة «16» مرة.
- كأس السوبر المصري «14» مرة.
- كأس الجمهورية العربية المتحدة «مرة واحدة».
- كأس الاتحاد المصري لكرة القدم «مرة واحدة».

25 بطولة قارية:

- بطولة دوري أبطال أفريقيا «11» مرة.
- بطولة إفريقيا للأندية أبطال الكئوس «4» مرات.
- كأس الكونفيدرالية «مرة واحدة».
- الكأس الأفروآسيوية «مرة واحدة». 
- كأس السوبر الإفريقي «8» مرات.

4 بطولات عربية:

- البطولة العربية لأبطال الدوري «مرة واحدة».
- البطولة العربية لأبطال الكئوس «مرة واحدة».
- كأس النخبة العربية «مرتان».

الأهلى النادي الأهلي

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