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رئيس التحرير
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تعليم

استاذ بجامعة عين شمس تفوز بجائزة الاتحاد العربي بمجال البيئة والتنمية المستدامة

استاذ بجامعة عين
استاذ بجامعة عين شمس تفوز بجائزة الاتحاد العربي

فازت الدكتورة هبة صلاح محمد حامد ، أستاذ فسيولوجيا الأسماك – كلية البنات للآداب والعلوم والتربية، جامعة عين شمس، بجائزة الاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة
برعاية الاتحاد العربي للعمل التطوعي، و ذلك عن مجمل انتاجها العلمي في مجال “البيئة والتنمية المستدامة”.

يأتي ذلك خلال المؤتمر العلمي الدولي الثالث عشر للإتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة، و الذى انعقد على مدار يومين ٢٧ و ٢٨ ديسمبر ، بمقر جامعة الدول العربية ، تحت عنوان :” الثروة المعدنية بالوطن العربي – آفاق اقتصادية وتحديات بيئية “.

وتعد الجائزة إقليمية تمنح لأحد أعضاء الإتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة عن مجمل الإنتاج العلمي في مجال “البيئة والتنمية المستدامة” ، حيث تهدف الجائزة إلى اثراء الفكر العربي بأهمية الحفاظ على موارده الطبيعية والبيئية والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة عن طريق المخرجات البحثية المتميزة للباحثين العرب في نشر الوعي البيئي والنهوض بالمجتمع العربي بشكل أفضل بوضع حلول مستدامة لتداعيات التلوث وقلة الموارد الطبيعية والتغيرات المناخية.

جدير بالذكر أن الدكتورة هبة صلاح أول استاذ ترقي بمسار التميز العلمي بلجنة “علم الحيوان والحشرات ” على مستوى الجمهورية فى تخصص ” فسيولوجيا الأسماك” و هى تعد أصغر استاذ سنا بجامعة عين شمس، يبلغ عمرها أقل من 40 عاما.

وجاء الفوز بهذة الجائزة الاقليمية للاتحاد في إطار تميزها في النشر الدولي للأبحاث ذات المردود التطبيقي في مجال التخصص، حيث اختيرت لمهمة علمية لجامعة هوانزونج – الصين فى عام 2016م ، لحضور المنتدى المصرى الصينى للابحاث المشتركه فى مجال العلوم الزراعيه والتكنولوجية .

إلى جانب دورها البارز وإسهاماتها الفعالة كشخصية نسائية مؤثرة في خدمة البيئة وتنمية المجتمع ، حيث انها عضوا بمنظمة المرأة فى العلوم من أجل العالم النامي ” OWSD” التابعة لليونيسكو
-عضوا بلجنة البحث العلمي بالاتحاد العربي للمرأة المتخصصة.
-عضوا بلجنة المرأة وتنمية المجتمع بالاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة.
،عضوا بجمعية المرأة فى العلوم بالدول النامية “مصر”، عضوا بنقابة علماء مصر.

ونالت الدكتورة هبة صلاح العديد من الجوائز العلمية منها :
جائزة جامعة عين شمس التشجيعية فى مجال العلوم التكنولوجية المتقدمه فى العلوم الزراعيه لعام ٢٠٢١، وجائزة ” Best Researcher Award” من مؤسسة Pencis الدولية – دبي – الامارات العربية المتحدة عام 2021 فى مجال العلوم والطب والتكنولوجيا لفئة شباب الباحثين أقل من 40 عاما .

وتم تكريم الدكتورة هبة صلاح بجائزة التميز لأفضل امرأة عربية افريقية لعام 2022م فى مسابقة المنتدى العربي الافريقي، بالاضافة إلى وسام العطاء من بين أكثر 20 شخصيه نسائية مؤثرة في الوطن العربي على هامش فاعليات مؤتمر “دور المرأة فى مواجهة تحديات العصر ” فى يناير 2019م .

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