السوبر المصري| خالد بيبو: نستحق التتويج باللقب.. وأشكر الجماهير على الدعم

أعرب خالد بيبو، مدير الكرة للفريق الأول بالنادي الأهلي، عن سعادته بالتتويج بلقب السوبر المصري بعد فوزه على مودرن فيوتشر في نهائي البطولة بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، مؤكدًا أن الأهلي استحق الفوز باللقب عن جدارة.

وقال بيبو: شيء رائع أن ندخل فترة التوقف ونحن متوجون ببطولة، اجتهدنا كثيرًا خلال الفترة الماضية، ونستحق التتويج بالبطولة بعد مرحلة طويلة من الإرهاق.

ووجه خالد بيبو الشكر إلى الجماهير التي دعمت الفريق من خلال ‏حضورهم في مدرجات استاد محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي بالإمارات، مؤكدًا أن دعمهم ساهم كثيرًا في التتويج بالبطولة.