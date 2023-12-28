اتفاق بين ناسا وروسيا في الفضاء لمدة عامين.. ما القصة؟

اتّفقت روسيا ووكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) على تمديد رحلاتهما إلى محطة الفضاء الدولية حتى عام 2025، وفقا لما أعلنت وكالة الفضاء الروسية (روسكوزموس)

وقالت الوكالة الروسية، في بيان: «بهدف الحفاظ على موثوقية محطة الفضاء الدولية بشكل عام»، ولضمان وجود أقلّه ممثل واحد من «روسكوزموس» و«ناسا» في قسميهما في المحطة، جرى التوصّل إلى اتفاق مع الشركاء الأمريكيين سنة 2023 لتمديد المهمات الفضائية حتى عام 2025.

ووُقّعت إضافتان ملحقتان بالاتفاق بين روسيا و«ناسا» في شأن الرحلات الجوية إلى محطة الفضاء الدولية في يوليو وديسمبر 2023، وفق المصدر نفسه.

وأعلنت روسيا في يوليو 2022 عزمها الانسحاب «بعد عام 2024» من محطة الفضاء الدولية التي تضمّ وجوداً دائماً لرواد فضائها، حيث تؤدي دوراً بارزاً. ويشكل إنشاء محطة مدارية روسية جديدة أولوية لوكالة «روسكوزموس».

وفي أكتوبر، أكّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنّ القسم الأول من هذه المحطة الروسية الجديدة يُتوقّع أن يوضَع في المدار عام 2027، واعداً بمواصلة تحقيق إنجازات فضائية رغم النكسات الأخيرة التي عانتها موسكو في هذا المجال.

ويعاني قطاع الفضاء الروسي منذ سنوات من مشكلات في التمويل وفضائح فساد وإخفاقات محرجة مثل تحطم المسبار القمري «لونا-25» في أغسطس.