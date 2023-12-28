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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قمصان: الأهلي فاز بالسوبر عن جدارة.. ونشكر الإمارات على التنظيم الرائع

سامي قمصان
سامي قمصان

قال سامي قمصان، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق يستحق التتويج بلقب كأس السوبر المصري، بعد الفوز بجدارة على مودرن فيوتشر 4 – 2 في المباراة النهائية للبطولة، وأكد أن لاعبي الفريق قدموا أداءً مميزًا خلال البطولة. 

وحرص قمصان على توجيه الشكر لدولة الإمارات التي أحسنت استقبال بعثة الفريق، ونظمت البطولة بشكل مميز ورائع، وعلى أعلى مستوى.

وقال قمصان إن البطولة بنظامها الجديد شهدت منافسة قوية، بين الفرق الأربعة، مؤكدًا أن الأهلي حقق بطولة غالية بعد مشاركته في بطولة كبيرة مثل كأس العالم للأندية.

وأضاف قمصان أن لاعبي الأهلي أثبتوا جدارتهم، ووجه التهنئة لجمهور الأهلي الذي شجع الفريق بشكل رائع، على هذا اللقب.

وأردف قمصان، أن الحصول على كأس السوبر المصري جاء في توقيت مهم للغاية قبل فترة التوقف، كما أنه جاء بعد خسارة لقبي كأس السوبر الإفريقي والدوري الإفريقي، واعتبر أن البطولة بمثابة رد الجميل لجمهور الأهلي الذي يتواجد خلف الفريق في كل مكان بالعالم، وأكد أن اللاعبين كانوا عند حسن ظن الجميع.

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