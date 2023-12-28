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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

درس لن ينساه اللاعبون.. تعليق مثير من فرج عامر بعد فوز الأهلي بالسوبر

صدى البلد

علق فرج عامر رئيس نادي سموحة علي فوز النادي الاهلي اليوم بالسوبر المصري امام فيوتشر .


وكتب عامر من خلال حسابه الشخصي فيس بوك: "تراچيديا نهائي كاس السوبر المصري الذي فاز به الأهلي ٢/٤ علي فيوتشر، والذي شهد مفاجآت كروية عجيبة بعد أن تقدم الاهلي بهدفين واطمأن تماما للنتيجة وحدثت تغييرات ونزل موديست، اذا بالمباراة تنقلب ويحدث تعادل لفيوتشر الذي احرز هدفين  في لمح البصر، وضاعت من فيوتشرفرصة خطيرة ، واذا بالاهلي ينتفض في الوقت الاضافي الثاني  بعد ان احترقت اعصاب مشجعي وجماهير الاهلي في المدرجات وامام التليفزيونات ، ويأتي الفرج برإس موديست الذي  سجل بها واحد من اغلي اهداف الاهلي ربما في آخر عشر سنوات ، ويحرز الاهلي هدفة الرابع الذي  ادخل الطمأنينة الي قلوب عشاقة ، ويفوز الاهلي بالكاس بعد درس لن ينساة لاعبي ومدربي الاهلي علي مر العصور والايام ".


انتهت أحداث مباراة النادي الأهلي ومودرن فيوتشر في نهائي بطولة كأس السوبر المصري، المقامة حاليا على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي بدولة الإمارات، بفوز الأهلي بنتيجة ٤-٢ .

 

وبهذه النتيجة يحصد الأهلي لقب السوبر للمرة ١٤ في تاريخه.

وانتهت أحداث الشوط الثاني من مباراة النادي الأهلي ونادي مودرن فيوتشر في نهائي بطولة كأس السوبر المصري، التي أقيمت على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي بدولة الإمارات، بالتعادل  ٢-٢.

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