عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عودة جلسات الحوار الوطني قريبا..عضو مجلس الأمناء يوضح موقف مرشحي الرئاسة السابقين

جلسات الحوةر الوطنى
جلسات الحوةر الوطنى

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنه حتى الآن لم يتم تحديد موعد محدد لعودة جلسات الحوار الوطني، ولكنه سينعقد قريبا جدا.


وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة "أون"، أن الجميع يعرف أن تعليق جلسات الحوار الوطني جاء لظرف وهو انعقاد الانتخابات الرئاسية، منوها بأن الرئيس السيسي عقب إعلان فوزه في الانتخابات دعا إلى عودة الجلسات، وهو يقدم دعم غير مسبوق للحوار الوطني.

الحوار الوطنى


ولفت إلى أن الحوار الوطني توقف عند نقطة معينة، فبعض اللجان رفعت توصياتها لرئيس الجمهورية، وهناك موضوعات لم تحسم بعد، ولم تصدر توصيات بشأنها مثل ملف الديون والأسعار وقانون مباشرة الحقوق السياسية.


ونوه بأن 60% تقريبا من القضايا التي نوقشت بالفعل في الحوار الوطني تم رفع توصياتها للرئيس، ولكن هناك موضوعات هامة لم يتم حسمها بعد.

وعن إمكانية مشاركة المرشحين السابقين في الانتخابات الرئاسية عبد السند يمامة وفريد زهران وحازم عمر في الحوار الوطني، قال: الحوار الوطني يفتح أبوابه أمام الجميع، والكرة في ملعب هذه الشخصيات لو قررت ان تأتي وتطرح آراء وأفكار.

📸 شاهد هذا الفيديو على فيسبوك
https://www.facebook.com/share/v/KbBo9Qf2ZzFUn9cT/?mibextid=VswTDb

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

6 آلاف جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة فى أسعار الحديد والأسمنت| اعرف الطن بكام

انخفاض كبير يضرب سعر الذهب اليوم في مصر

بسبب إمام عاشور| خلاف بين الشناوي والأهلي قبل نهائى السوبر بساعات.. تفاصيل

ظهر رسمي في مصر .. هل متحور كورونا الجديد أشد فتكًا من سابقه؟

شيء متوقع .. الأرصاد تعلن خبرا مهما للجميع

هل ستصل أسعار الذهب إلى 4000 جنيه للجرام؟.. شعبة الذهب ترد

هجاص.. تعليق ناري من إمام عاشور على الشامتين

اليوم.. الإعلان عن نتيجة قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة

ترشيحاتنا

زعلان من نفسه.. الشناوي يحيي مصطفي شوبير قبل مغادرة مراسم التتويج

آخر جمعة في 2023 بدأت..اجعلها بوابة الفرج بـ13 عملا ودعاء واحد للمغرب

إنهاء الهيمنة.. 130 دولة تستعد لتوجيه ضربة غير مسبوقة لـ الدولار الأمريكي

عودة جلسات الحوار الوطني قريبا..عضو مجلس الأمناء يوضح موقف مرشحي الرئاسة السابقين

إيناس الدغيدي: منتظرة يوم وفاتي ولما أحب حد بقوله إن شاء الله تموت

شاهد .. حماقي وكهربا يشعلان ملعب محمد بن زايد احتفالا بالسوبر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جيرارد كلمة السر.. ما النادي السعودي المزاحم لاتحاد جدة بصفقة محمد صلاح؟

خطأ فى تخزين الللحمة والفراخ يفسدها.. لن تتوقعه

موفر ولذيذ.. طريقة عمل بلح الشام بدون قلي بالزيت

خطأ كارثي يفعله معظمنا يسبب الجلطة

فيديو

شاهد .. احتفالات جنونية للاعبي الأهلي بكأس السوبر

الأول.. الأهلي يتفوق على هذه الأندية في استفتاء جلوب سوكر / فيديو جراف

على طريقة Home Alone.. طفل يستقل طائرة خاطئة ولا يستطيع الوصول إلى عائلته

واقعة فساد جديدة.. أمن الدولة تحيل مدير جمرك العاشر و6 آخرين للجنايات «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ