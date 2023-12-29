أخبار التعليم |جامعة عين شمس تفتح باب التقدم لمنح برنامج رواد وعلماء مصر…وكالة الفضاء المصرية تفتح باب التسجيل بمشروع " تصميم وتطوير أنظمة الأقمار الصناعية"

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.



جامعة عين شمس تعلن عن فتح باب التقدم لمنح برنامج رواد وعلماء مصر

أعلنت جامعة عين شمس عن فتح باب التقدم لمنح برنامج رواد وعلماء مصر المقدم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) والمنفذ من قبل الجامعة الأمريكية بالقاهرة (AUC) بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.



وكالة الفضاء المصرية تعلن فتح باب التسجيل بمشروع " تصميم وتطوير أنظمة الأقمار الصناعية".. تفاصيل التقديم



اعلنت وكالة الفضاء المصرية بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن فتح باب التسجيل بمشروع " تصميم وتطوير أنظمة الأقمار الصناعية" “Design and Development of Satellite Systems” وذلك لدعم مشروعات التخرج بالجامعات المصرية.



عصام جميل: البرنامج يتيح للطلاب الجدد الالتحاق ببرامج كليات التجارة والطفولة المبكرة والآداب ودار العلوم

أعلن مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج، عن فتح باب القبول للطلاب الجدد الراغبين في الالتحاق ببرامجه المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات للحصول على البكالوريوس والليسانس بنظام التعليم المدمج لحملة الثانوية العامة أو ما يعادلها والدبلومات المتوسطة والمؤهلات العليا للفصل الدراسي مارس 2024، وذلك ابتداءً من السبت الموافق 30 ديسمبر 2023.



اليرم … رعاية شباب حلوان تتابع تسجيل الطلاب مسابقة فنية

اطلقت جامعة حلوان مسابقة بحثية فنية لبناء الوعي الجماعي للأجيال الجديدة، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، وريادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، وإشراف الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية.