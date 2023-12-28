إنهاء الهيمنة.. 130 دولة تستعد لتوجيه ضربة غير مسبوقة لـ الدولار الأمريكي

وسط خطة أكبر للتخلص من الدولار الأمريكي في مجموعة بريكس، والرقمنة الشاملة للتمويل، تتجه 130 دولة نحو إنشاء عملة رقمية تابعة للبنك المركزي (CBDC) والتي يمكن أن تعرض الدولار لضرر لا يمكن إصلاحه.

ومن ثم، فإن عملة بريكس، التي من المرجح أن يتم الإعلان عنها في العام المقبل، لن تؤدي إلا إلى زيادة الضغوط الدولية التي تواجه الدولار.

أكدت التقارير الواردة وجود عدد كبير من الدول في “مراحلة متقدمة” من تطوير العملة الرقمية التابعة للبنوك المركزية. علاوة على ذلك، تشير دراسة أجراها منتدى المؤسسات النقدية والمالية الرسمية (OMFIF) إلى أن 41٪ من البنوك المركزية تتوقع أن تعمل العملات الرقمية بكامل طاقتها بحلول عام 2028.. إذن، ماذا يعني هذا بالنسبة لـ الدولار الأمريكي؟

130 دولة تستعد لتوجيه ضربة غير مسبوقة لـ الدولار الأمريكي

وأظهرت التقارير أنه وسط إجراءات مجموعة بريكس للتخلص من الدولار الأمريكي، تتجه 130 دولة نحو اتفاقية العملات الرقمية التابعة للبنوك المركزي، مما يعرض الدولار الأمريكي لضرر لا يمكن إصلاحه، وفقا لموقع “واتشر جورو”.

وحتى الآن، أطلقت أكثر من 11 دولة بالفعل برامجها التجريبية الخاصة بالعملات الرقمية للبنوك المركزية. علاوة على ذلك، شهد اليوان الرقمي نجاحًا هائلاً في وقت سابق من هذا العام.

ومع تزايد شعبية خيارات العملة المماثلة، فمن المؤكد أن سيطرة الدولار الأمريكي في التسويات الدولية قد تتعرض للخطر.

ولا يبدو أن الجنوب العالمي مستعد لوقف خططه للتخلص من الدولار في أي وقت قريب. علاوة على ذلك، مع تبني حلفاء الولايات المتحدة مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لهذه المساعي، فقد تواجه العملة ضررًا لا يمكن إصلاحه.

وفي وقت سابق، صدمت مجموعة بريكس العالم عندما أعلنت عن ضم ست دول في قمته السنوية لعام 2023، حيث تمت دعوة كل من مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وإيران والأرجنتين وإثيوبيا، والآن، تركز المجموعة على معالجة مخاوفها من استخدام الدولار الأمريكي وسط التجارة الدولية.

اليوان الرقمي بديلا لـ الدولار الأمريكي

ويفتح اليوان الرقمي الباب لمستقبل بلا دولار أمريكي، وعلى وجه التحديد، فإن “اليوان الرقمي” وظهور نظام “بريكس باي” يمثل بديلا للدولار الأمريكي متجذرا في تقنية “بلوكتشين”، حسبما ذكر موقع “واتشر جورو”.

اليوان الرقمي يهدد الدولار

ومن المتوقع أن يكون لاستخدام اليوان الرقمي في تجارة النفط آثار هائلة، حتى لو لم يكن من الممكن ملاحظتها بسهولة.