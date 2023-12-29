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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شاهد .. سقوط إمام عاشور أثناء احتفاله بكأس السوبر

صدى البلد

سقط إمام عاشور لاعب الأهلي اثناء احتفاله بكأس السوبر ، وساعده لاعبي الفريق في النهوض واستمرار الاحتفال باللقب الـ14 للبطولة بعد الفوز على مودرن فيوتشر 4-2.

أعرب إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سعادته بالتتويج بلقب ‏السوبر المصري بعد فوزه على موردن فيوتشر في نهائي البطولة بأربعة أهداف مقابل هدفين، ‏مؤكدًا أن هذا اللقب له طابع خاص لا سيما أنه أول ألقابه مع الأهلي. ‏

 

وأكد عاشور أن الأهلي خاض مباراة قوية أمام مودرن فيوتشر في نهائي كأس السوبر المصري، ‏ونجح في التقدم بهدفين خلال الشوط الأول، ورغم تعادل فيوتشر في الشوط الثاني إلا أن الفريق ‏نجح في حسم الفوز المباراة خلال الشوطين الإضافيين.‏

 

ووجه عاشور الشكر لجماهير التي دعمت الفريق من خلال ‏حضورهم في مدرجات استاد محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي بالإمارات، وكافة الجماهير التي تدعم ‏الأهلي وتسانده أينما تواجد وفي جميع البطولات التي يشارك بها.‏

 

واختتم إمام عاشور تصريحاته بالتأكيد على أن بطولة السوبر المصري بداية بالنسبة إليه مع ‏الأهلي، وأن الفريق هدفه إسعاد الجماهير من خلال التتويج بكل الألقاب. ‏

 

 

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