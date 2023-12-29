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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصير موديست في الأهلي بعد مساهمته في اقتناص السوبر المصري

صدى البلد

قال إبراهيم سعيد نجم كرة القدم المصرية السابق ومقدم برنامج 90+، إن الفرنسي أنتوني موديست سيحصل على فرصة جديدة من أجل أن يعبر عن نفسه حتى نهاية الموسم على الأقل مع المارد الأحمر.

وأضاف إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع عبر قناة "النهار" : "أنتوني موديست عندما شاهدنا فيديوهات له في الدورى الألماني كان مميز وتحديدًا في ضربات الرأس، ولذلك اليوم كان فارق في نتيجة مباراة الأهلي أمام مودرن فيوتشر في نهائى كأس السوبر المصري".

وقال:" موديست بعد هدف اليوم الذي جاء في وقت صعب أمام مودرن فيوتشر وصناعته لهدف كريم فؤاد يؤكد أن اللاعب سيحصل على فرصة على الأقل حتى نهاية الموسم مع النادي الأهلي".

وتابع:" لاعب الكرة عندما يعود مرة أخرى للتسجيل يكتسب ثقة كبيرة، ولذلك كان مهم للغاية أن يحرز هدف بجانب أيضًا أن المباراة بحضور جماهيري ومباراة بطولة".

وأتم:" موديست لن يرحل في يناير عن النادي الأهلي على الأقل اللاعب مستمر حتى نهاية الموسم وأرى أن اللاعب الفرنسي من الممكن أن يتألق مع الفريق، وواجه سوء حظ كبير آخرها وقت الهدف كان سيتم احتسابه تسلل".

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