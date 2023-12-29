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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الأهلي السابق:الروح السر في التتويج بالسوبر..وموديست سوف يستفيد فنيًا ونفسيا

صدى البلد

أكد وليد صلاح الدين نجم النادي الأهلي السابق، أن الفريق الأحمر استحق التتويج بلقب كاس السوبر المصري.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية ETC: "سيناريو المباراة قد يكون معمول من أجل موديست، ويجب تهئنة النادي الأهلي وجماهيره على التتويج باللقب المستحق، والفوز بالبطولة سيجعل هناك حالة هدوء بعد فقدان بطولتين في الموسم الحالي، ومن ثم التحضير خلال فترة التوقف للمرحلة القادمة".

وأضاف: "هناك منافسات صعبة بعد شهر يناير المقبل، ولازال هناك بطولات قوية سواء الدوري أو بطولة افريقيا".

وواصل: "الأهلي قدم مستوى طيب خلال الشوط الأول، وهناك لخبطة وارتباك واضح حدث في نهاية الشوط الثاني، رغم أن الأهلي سيطر بشكل جيد مع انطلاق الشوط، ولكن حدث حالة اطمئنان وبدأ اللاعبون يريدون الخروج بالمباراة وهناك استحواذ واضح، وبدأوا يشعرون بسهولة اللقاء".

وأكمل: "ريكاردو فورموسينيو مدرب فيوتشر اعتمد على طريقة 4-3-3، ثم غيرها لـ4-4-2، ودفع بتغييرات جيدة في الشوط الثاني مثل هشام عادل وعمر السعيد، والهدف الذي استقبله مصطفى شوبير سبق وسكن شباك الأهلي امام بيراميدز في وجود محمد الشناوي، ولابد للحارس ان يتخذ قرار سريع، خصوصا في ظل الضغط الكبير عليه".

وأشار إلى أن محمد محمود من العناصر الجيدة، والإصابات اثرت في مسيرته، لكنه لازال صغير في السن، ونتمنى له التوفيق مستقبلا وان يمتلك الاصرار للعودة بشكل أفضل.

وأوضح: "الأفضلية ذهبت لـ فيوتشر بعد التعادل 2-2، خصوصا بعد التغييرات التي حدثت من جانب كولر، في ظل انخفاض المعدل البدني لعدد كبير من عناصر الفريق المؤثرة، وكان يجب ان تكون التغييرات منذ الدقيقة 60، لكنه انتظر حتى تعادل فيوتشر، ولكن خبرات الفريق حسمت اللقاء في الوقت الاضافي، وكان يجب استبدال عاشور وكهربا والشحات وتاو مبكرا بسبب حالة الاجهاد".

وأشاد وليد صلاح الدين، بالروح العالية التي يمتلكها لاعبي الأهلي، وهي مستمرة منذ سنوات طويلة، وهي واضحة بين اللاعبين في الوقت الحالي، وأي لاعب جديد يدخل ضمن صفوف الفريق بشكل جيد.

وتابع: "أنتوني موديست سوف يستفيد من الهدف الذي سجله، نفسيا وفنيا، ويجب أن يستغل لاعبي الأهلي امكانياته وارسال الكرات العرضية له داخل منطقة الجزاء، وهو يحتاج الكرات العالية حتى يسجل اهداف، ويستغل قدراته".

وأتم: "الأهلي لا يحتاج لمناسبة أو مباراة معينة لكي يؤكد على عراقته، فهو اسم كبير ولديه جماهيرية في جميع أنحاء العالم".

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