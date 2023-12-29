محمد شوقي: أهنئ جماهير الأهلي بكأس السوبر..وشعرت بالقلق بعد هدفي فيوتشر

وجه محمد شوقي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، التهئنة لجماهير ناديه بعد التتويج بكأس السوبر المصري، مشيرا إلى أن فريق مودرن فيوتشر قدم مستوى جيد، وأعطى اللقاء ندية وإثارة كبيرة.

وقال شوقي عبر برنامج بوكس تو بوكس: "كنت قلق بشدة خصوصا بعد استقبال هدف التعادل، وفي كرة القدم لا توجد مباراة سهلة، لكن الحمد لله على الفوز باللقب وتكليل مجهودات اللاعبين بتحقيق بطولة جديدة تضاف لخزائن النادي الأهلي".

وأضاف: "نعاني من ضغوط رهيبة في الفترة الأخيرة، وسافرنا يوم السبت من جدة إلى أبوظبي ولعبنا يوم الخميس، ونتمنى مراعاة ظروف النادي الأهلي مستقبلا في ظل ضغط المباريات، واللاعبين تحملوا كثيرا وخاضوا 120 دقيقة أمام فيوتشر، يجب الابتعاد عن ضغط المباريات قدر الإمكان".

وأكمل: "سعيد بالهدف الذي سجله أنتوني موديست وبالطريقة التي احرز بها، كما أنه ساهم في صناعة هدف آخر لكريم فؤاد، وسعيد بتألقه مع الفريق، ونعلم جيدًا أنه يلعب برأسه".