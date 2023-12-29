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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

القيعي ينتقد جوائز كأس السوبر المصري ويوجه رسالة لـ إمام عاشور

امام عاشور
امام عاشور

أعرب عدلي القيعي رئيس شركة كرة القدم بالنادي الأهلي عن استيائه الشديد من جوائز بطولة كأس السوبر المصري، مشيرا إلى أنه تم زيادة الفريق من أجل مضاعفة الجائزة، ولكن البطل يحصل على 250 الف دولار والوصيف 125 الف دولار فقط، والجائزة لا تكفي مكافات اللاعبين.

وأشاد رئيس شركة الكرة خلال تصريحات لبرنامج بوكس تو بوكس بمستوى سيراميكا كليوباترا امام بيراميدز، مؤكدا أن احمد ريان أضاع فرصة بشكل غريب، وكانت مؤشر على عدم الفوز في اللقاء، وفيوتشر أيضا قدم مستوى رائع خلال البطولة، والدوري المصري قوي والمستويات متقاربة.

وأوضح أن فريق بيراميدز لم يحقق المطلوب او المستوى المأمول، وكل مدرب يدافع عن فريقه، ولكنه لم يحقق سوى المركز الثالث وبركلات الترجيح وضاع امامهم هدف غريب.

ووجه عدلي القيعي رسالة إلى إمام عاشور، وقال: "لا تلتفت لأحد، ولا تشغل بالك، ومن يحبك كثيرا اكثر من الشامتين، سواء فيك أو في النادي الأهلي، ولو خسرت حتى النهائي سيقولون انك خسرت من مانشستر سيتي، وستجد بعضهم "بيفك الخط" ويتريق عليك".

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