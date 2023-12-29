الأهلي يكشف تطورات ملف الصفقات وموقف ديانج ووسام أبوعلي

أكد عدلي القيعي رئيس شركة كرة القدم بالنادي الأهلي، أن هناك أخبار جيدة لكل جماهير القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن إدارة الاسكاوتنج بالنادي تعمل بشكل علمي دقيق من أجل تدعيم الفريق الأول خلال السنوات المقبلة.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس: "الأخبار الجيدة سوف يعرفها الجميع لاحقا، ولا نكتفي بالصفقات فقط، وشركة الكرة لها أدوار عديدة، لاتقتصر على ملف التدعيمات، ولسنا منعزلين عن متطلبات فريق الكرة أو طموحات جماهيرنا، ونبذل قصارى جهدنا من أجل تحقيق ما يتوقعه الجميع، ونفكر الآن في عام 2025 للذهاب إلى مونديال أمريكا بأفضل امكانيات".

وأشار إلى أن انتوني موديست انضم للأهلي وفقا لمواصفات معينة طلبها مارسيل كولر، ويجب الصبر ومنحه الفرصة كاملة، ونعمل وفقا لاسلوب علمي تماما، وإدارة الاسكاوتنج تسير بشكل جيد، وسنكشف كل شئ بعد فترة الانتقالات الشتوية.

وبسؤاله عن حقيقة العروض القطرية للتعاقد مع أليو ديانج، قال: "كل الأمور تؤخذ بجدية لصالح النادي واللاعب، ولكن عندما تكون الأمور رسمية".

وبسؤاله عن وسام أبوعلي، أجاب قائلا: "لا تعليق، ولن أكشف عن أي أمور حاليا تخص الصفقات، ومن كثرة الكلام على ملفات المهاجمين اصبح من الصعب الاقتناع بأي مهاجم، والمدير الفني هو من يحدد المطلوب في النهاية، ويختار المواصفات التي يحتاجها الفريق، واطالب الجميع بالصبر على أي لاعب ينضم للفريق".