مجلس أبوظبي: بطولة السوبر افتقدت تواجد الزمالك

أكد عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، أن التجربة الأولى لبطولة كأس السوبر المصري بمشاركة 4 أندية كانت جيدة للغاية، مشيرًا إلى أنها شهدت مستوى جيد، كما أن الجماهير أيضا كان له حضور جيد في البطولة.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية ETC: "البطولة مستمرة في الإمارات لمدة ثلاث مواسم قادمة، وبالتأكيد نفتقد فريق كبير مثل الزمالك لأنه صاحب جماهيرية كبيرة، والجميع دائما يكون حريص على متابعة مباريات الأهلي والزمالك".

واضاف: "هناك مستقبل مشرق للكرة المصرية، وفريقي فيوتشر وسيراميكا كليوباترا لديهم عناصر مميزة، ووجود منافسة بين أكثر من نادٍ يعود بالفائدة على الكرة المصرية".

وأكمل: "التجربة الأولى لكأس السوبر بشكلها الجديد نجحت بشكل كبير، وغدا كأس السوبر الاماراتي بين شباب الاهلي مع الشارقة ونتمنى خروج اللقاء بشكل جيد أيضا".